Los altos mandos del Bayern Munich han explicado en todos los idiomas que dejarán ir a Robert Lewandowksi al Barcelona. Al delantero polaco solo le resta un año de contrato en Allianz Arena y quieren que lo cumpla aun contra su voluntad. Sin embargo, las cosas podrían ponerse color de hormiga para los alemanes en los próximos meses si el goleador de 33 años insiste en mudarse a la ciudad condal. Es por esa razón que, según prensa española, el campeón de la Bundesliga ha pensado ya en un reemplazante para el ‘9′ nacido en Varsovia en 1988.

De acuerdo al portal español ‘Fichajes.net’, se trata nada menos que de Harry Kane, delantero inglés del Tottenham Hotspur que hace varios mercados de fichajes busca un cambio de aires para su carrera, cansado de no ganar títulos con el cuadro de la Premier League.

La citada fuente explica que en el Bayern Munich encuentran a Kane como el sucesor ideal para Lewandowski. Al igual que el polaco, el ariete de los ‘Spurs’ factura más de 30 goles por temporada, entre todas las competencias, por lo que sería una garantía de gol en el Allianz Arena.

El problema para el Bayern Munich es que su llegada no será barata. Se trata de uno de los mejores delanteros del mundo y como tal, el Tottenham no lo dejará ir tan fácilmente. En el norte de Londres pedirían, por lo menos, 100 millones de euros por su venta. Cifra elevada para el presupuesto que manejan en Alemania.

Suena en el Camp Nou

Hasta el momento, Barcelona es el club más interesado en hacerse con los servicios de Lewandowski y a la vez, el cuadro español se perfila como el destino prioritario del futbolista de 33 años. El delantero está listo para poner fin a su estadía de ocho años en las filas de los ‘Bávaros’, pero debe resolver detalles de su actual contrato.

En declaraciones para Onet Sport, Robert Lewandowski ya expresó su deseo de dejar el Bayern Munich. “Durante tantos años en el club siempre estuviste listo, disponible, a pesar de las lesiones y el dolor, di lo mejor. Creo que lo mejor será encontrar una buena solución para ambas partes. Y no buscar una decisión unilateral. No tiene sentido. No después de tanto tiempo”, manifestó el deportista.

“Después de una etapa tan exitosa y con mi disposición y apoyo, creo que esta lealtad y respeto son probablemente más importantes que este negocio. Algo ha muerto en mí, necesito nuevas emociones”, agregó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR