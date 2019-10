Schweinsteiger cuelga los chimpunes: ¿dónde están los campeones mundiales de Brasil 2014? [FOTOS]

Bastian Schweinsteiger , campeón del mundo en 2014 con la selección alemana de fútbol, anunció el martes que se retirará tras el final de la temporada de la MLS.



Schweinsteiger, de 35 años y quien ha jugado para Chicago Fire desde 2017, se encuentra entre los futbolistas alemanes más condecorados, tras ganar muchos títulos con el Bayern Munich y la selección en 17 años de carrera.



El centrocampista jugó para el Bayern de 2002 a 2015, periodo en el que ganó ocho títulos de liga, siete Copas de Alemania y la Liga de Campeones de 2013. Luego tuvo un breve paso por el Manchester United entre 2015 y 2017 antes de unirse al Chicago Fire en Estados Unidos.



"Estimados hinchas, ha llegado el momento y terminaré mi carrera al final de esta temporada", dijo Schweinsteiger en un comunicado publicado en sus redes sociales. "Me gustaría agradecerles a ustedes y a mis equipos @fcbayern, @ manchesterunited, @chicagofire y @dfb_team (selección alemana). ¡Hicieron posible que yo tuviera esta carrera increíble!".



"Decir adiós como jugador activo me hace sentir un poco nostálgico, pero también estoy ansioso por los emocionantes desafíos que me esperan pronto. Seguiré siendo fiel al fútbol".



Schweinsteiger sumó 121 partidos con Alemania, en los que marcó 24 goles. Su mayor logro en el elenco nacional fue ganar el Mundial 2014 que se jugó en Brasil.

► Con un par de peruanos: los rumores más 'random' del Barça en los últimos mercados de fichajes [FOTOS]



► Dame a Neymar, toma a Griezmann: Barça halla la fórmula para cumplir el deseo de Messi en 2020



► De ser el mimado de Zidane a uno más en la banca de suplentes: Isco ya tiene fecha de salida del Real Madrid



► Será titular ante Argentina y cambió de discurso: el mensaje de Ter Stegen sobre su relación con Neuer