Bayern Munich está sumergido en una crisis. Después de despedir a Julian Nagelsmann a fines de marzo, de un día para otro, los ‘Bávaros’ ficharon al entranador alemán Thomas Tuchel con un panorama inmejorable para lograr un triplete histórico (la Copa de Alemania, Champions League y Bundesliga).

En esa sentido, Bayern debía disputar los cuartos de final de la Copa de Alemania contra Friburgo, los cuartos de final de Champions League contra el Manchester City y debía sentenciar la Bundesliga que pelea con el Borussia Dortmund

Sin embargo, en cuestión de semanas, Friburgo lo sacó de la Copa tras ganarle (2-1), Manchester City lo barrió de la Liga de Campeones y ahora, la Bundesliga pende de un hilo porque perdió 3-1 contra el Mainz.

Es decir, Tuchel solo ha ganado dos de los siete partidos que ha dirigido y su paciencia parece que se está agotando, porque después de la derrota de este sábado ante Mainz, el estratega explotó contra la planificación del equipo.

Bayern perdió ante Mainz y cedió el liderato de la Bundesliga ante Dortmund. (Foto: Getty Images)

Tuchel se harta

Las diferencias son importantes en cuanto a funcionamiento y el vestuario del Bayern Munich está roto. Los roces internos afectan y Tuchel se ve preocupado: puede perder la Bundesliga contra el Dortmund. “No estamos despiertos, estamos agotados. Parece como si el equipo hubiera jugado 70 partidos esta temporada”, comentó tras el duelo ante Mainz.

“No era necesario perder este partido. No estábamos lo suficientemente concentrado. No tuvimos energía para defendernos cuando el Mainz nos empujó y no sé por qué. Es un momento realmente difícil para nosotros. Han pasado demasiadas cosas en el equipo”, lamentó el técnico, refiriéndose a la eliminación de la Champions ante el City y al ‘caso Mané’ tras pegarle este un puñetazo a Leroy Sané.

