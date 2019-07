Con la 'Orejona' entre ceja y ceja: el renovado Bayern Munich que mete miedo para el 2019-20 [FOTOS]

Renovación, pero con jugadores que guardan el clásico estilo y 'ADN' 'bávaro'. El Bayern Munich se encuentra en plena reestructuración y presentará nuevo 'rostro' para la próxima temporada, ya sin jugadores como Arjen Robben, Ribery o el propio Mats Hummels. El elenco alemán empieza a tomar forma con algunos fichajes ya concretados y otros aún por cerrar.



Por lo pronto, el Bayern ha cerrado ya las contrataciones de Lucas Hernández, Benjamin Pavard y Fiete Arp; y tiene muy avanzadas las negociaciones con Leroy Sané (Manchester City), Rodri (Atlético de Madrid) y Timo Werner (RB Leipzig). E incluso en los últimos días tomó fuerza el posible traspaso de Ousmane Dembélé , quien saldría del Barcelona ante el inminente regreso de Neymar.



El mercado de fichajes irá confirmando estos movimientos u otras opciones que aparezcan en el camino, pero lo cierto es que Niko Kovac viene conformando un equipo realmente de temer, cuyo objetivo no es otro que conquistar la Champions League, título que no ganan desde el 2013.



A continuación, te mostramos el temible, renovado y por qué no, mejorado, Bayern Munich.

