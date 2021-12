Tras sumar buenos números con los ‘Diablos Rojos’ y luego de ser anunciado su costo (40 millones de euros) en el mercado de pases, Donny van de Beek podría tener las horas contadas en el Manchester United un año y medio después de su llegada al Old Trafford, procedente del Ajax de Ámsterdam. Como bien sabemos, el arribo de Julian Nagelsmann trajo una serie de exigencias a la directiva del Bayern Múnich, entre ellas, el traspaso del mediocampista neerlandés. Dicho esto, el ‘Gigante de Baviera’ irá por este fichaje que podría ser uno de los más sorprendentes en enero de 2022.

El estratega ha puesto sobre la mesa el nombre del centrocampista, con la finalidad de reforzar el centro del campo del actual líder de la Bundesliga. Los motivos de esta decisión serían tras la posible salida de Corentin Tolisso, quien se encuentra en el radar del Real Madrid, y la cual ayudaría a hacer hueco en la medular del campeón alemán.

Es necesario mencionar que el entrenador noruego, Ole Gunnar Solskjaer, fue quien pidió el fichaje de Donny van de Beek en su momento. Sin embargo, nunca ha llegado a tener la confianza plena de este mismo para tener un rol protagonista en el Manchester United, por lo que tanto el jugador como su agente, desean cambiar de aires.

En United no lo quieren, pero en el Bayern lo aclaman

Scott McTominay, Paul Pogba y Bruno Fernandes son futbolistas indiscutibles para Ralf Rangnick, situación que provoca que el mediocampista neerlandés se haya visto relegado al banquillo a lo largo de la temporada.

Además, diferentes medios de Inglaterra aseguran que el jugador se encuentra incómodo y no está a dispuesto a seguir en el Old Trafford, buscando una salida en el próximo mercado de fichajes. En el Allianz Arena son conscientes de ello pero, por el momento, no han dado una oferta formal. Eso sí, ya vienen trabajando en dicha operación.

Bayern refuerza sus medidas contra el coronavirus

El aumento de casos de COVID-19 es algo que preocupa y mucho a los dirigentes del Bayern Múnich. Y este jueves, el elenco bávaro anunció nuevas medidas para combatir la enfermedad en su plantel.

Una de las primeras acciones será vacunar con una tercera dosis a todos los jugadores y miembros del personal. La institución hizo pública que su intención es “lograr una cuota de vacunación del 100% al comienzo del nuevo año futbolístico”.

Fue el médico del conjunto, Roland Schmidt, quien habló sobre el estado médico de los futbolistas: “Todos los jugadores, entrenadores y miembros del personal que ya pudieron hacerlo han recibido la vacuna de refuerzo. El resto han recuperado el estado o están vacunados”.





