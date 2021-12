Como bien sabemos, el Leeds United es uno de los equipos de la Premier League que no la viene pasando bien en la presente temporada, ya que el conjunto del ‘Loco’ aún no logra repetir el gran rendimiento del año pasado. Además, es uno de los clubes que se encuentran en el fondo de la tabla de posiciones. La situación no es la mejor y, de hecho, se ha puesto en duda la continuidad del técnico argentino. Sin embargo, pese a todo lo malo que han tenido que enfrentar en este 2021, aún uno de sus jugadores sigue brillando.

Estamos hablando de Raphinha, quien se ha transformado en una de la grandes figuras de la escuadra inglesa. El brasileño está aprovechando al máximo su paso por el torneo británico y ha sido el que ha mantenido la esperanza de una institución que parece haber perdido el brillo.

Ante ello, diferentes equipos de la élite europea siguen de cerca la situación del atacante. No obstante, uno de los clubes más grandes de Alemania ha sido el último en sumarte a esta larga lista y está decidido a realizar una gran inversión por el brasileño en el próximo mercado de pases.

Bayern Múnich, dispuesto a todo por Raphinha

Si bien es cierto, en enero próximo se abrirá la ventana de traspasos y varias instituciones están interesadas en hacerse con los servicios del futbolista. Uno de ellos es el Bayern Múnich, que irá a la carga para tener al extremo derecho bajo las órdenes de Julian Nagelsmann en el 2022.

Fue el periodista Bruno Formiga de TNT Sports Brasil quien reveló que el ‘Gigante de Baviera’ está buscando a la figura del Leeds United para la próxima temporada. Eso sí, la situación del coronavirus y los castigados del club por no querer vacunarse, más la salida de algunos otros en el mercado, le abren la posibilidad para arribar a la Bundesliga.

Asimismo, el reportero resaltó que el Bayern está dispuesto a poner sobre la mesa una cifra que bordea los 50 millones de euros para convencerlo. Cabe resaltar que el conjunto inglés lo compró en 18 millones, por lo que podría sacarle una buena suma de dinero a su favor.





