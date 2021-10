Bayern Múnich lo tiene bien claro y han decidido no presentar más ofertas de renovación a los representantes de Kingsley Coman, ya que están hartos de que el futbolista no pare de rechazarlos. La intención del francés es conseguir un mejor contrato en su carrera y quiere ser uno de los que mayor salario tengan en el Allianz Arena, pero el cuadro germano no está dispuesto a atender sus pretensiones salariales.

El ‘Gigante de Baviera’ no termina de llegar a un acuerdo con el galo para hacerse con su renovación. Ahora, el diario ‘AS’ señala que han decidido dejarlo marchar en el próximo mercado de verano. Eso sí, solo lo harán si es que llega una buena oferta por él dado que no quieren que se convierta en un nuevo ‘caso Alaba’.

En pocas palabras, el conjunto alemán no esperará a que llegue a su último año de contrato sin renovar para venderlo, evitando así que se marche gratis sin dejar ni un solo euro al club. Debido a esto, no será ninguna sorpresa que en la próxima ventana de traspasos se escuchen propuestas por él.

Por otro lado, pese a que no renueve su contrato, Kingsley Coman es uno de los mayores activos del Bayern Munich, dado que es un jugador con características impresionantes. Por este motivo, los bávaros no van a dejar marcharse por cualquier cantidad, de hecho, se espera obtener una cifra alrededor de los 60 millones de euros por su traspaso.

Sin ninguna duda, en el verano de 2022 se empezarán a escuchar ofertas por los servicios del futbolista. Instituciones como Juventus, Real Madrid y FC Barcelona sigue de muy cerca la situación del francés, que tendría todo decidido para arribar a otra escuadra de la élite europea.





