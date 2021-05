Podría estar ya ultimando detalles asumir su primera aventura como DT principal, pero el pasado 19 del mayo comunicaba al Bayern Munich que daba un paso al lado por un tema de salud. El goleador histórico de los mundiales Miroslav Klose pasa un momento delicado que le ha supuesto frenar su carrera como entrenador. El exdelantero alemán ha explicado a ‘Kicker’ en una entrevista cómo se le ha diagnosticado una doble trombosis en una de sus piernas y el calvario que vive.

Hace tres semanas Klose comenzó a sentir un dolor en la pierna. Luego pasó al procedimiento de cuarentena, y de repente empeoró. Fue al médico del club y se sorprendió con el diagnóstico.

“Lo he tenido que parar todo”, reconoce. “Al principio pensé que era un nervio pinzado o algo así. El diagnóstico fue un poco impactante para mí”, relata Klose.

“Me descubrieron dos trombosis en la pierna. Me recetaron medicamentos y de inmediato recibí medias especiales que ahora tengo que usar durante todo el día. Los médicos me dejaron muy claro que no se debe jugar con esta situación. Por primera vez me han prescrito un reposo casi total”, cuenta el exjugador del Bremen o Bayern.

“No puedo aguantar un golpe, no puedo trotar, no puedo nadar, pero sobre todo no puedo jugar al fútbol. Casi me vuelvo loco en el campo de entrenamiento. No poder patear o demostrar los ejercicios a los jugadores... Simplemente no poder hacer nada de forma activa: ¡Fue cruel! Solo podía pararme en el borde del campo... Eso no funciona, no quiero y no puedo trabajar como un entrenador”, lamenta Klose, que estaba iniciado su proyecto como técnico, e incluso hasta tenía ofertas.

“Me di cuenta en los días que siguieron que no quiero comenzar mi carrera como entrenador en el fútbol profesional así. Todo o nada. Tengo claro que ahora se trata de mi salud. La salud debe ser ahora una prioridad”, afirma.

Klose todavía deberá esperar un mes para pasar un reconocimiento en el que se le diga en qué situación está y si puede a realizar actividades.

No será asistente de Flick

Klose también confirmó que no se convertirá en el asistente de Hansi Flick en la selección alemana, y afirmó: “Seguir siendo co-entrenador parece el camino equivocado, incluso si hubiera sido una buena combinación con Hansi Flick como seleccionador nacional. , tanto en términos humanos como profesionales. Pero sería el camino más cómodo y no quiero seguir ese camino. Siempre he elegido el camino rocoso”.

