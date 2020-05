Fuerte y claro. Thomas Müller, mediapunta del Bayern Munich, dijo este sábado tras la victoria por 5-2 ante el Eintracht Frankfurt, que le gustaría tener público en los estadios pero que su trabajo es jugar al fútbol y ahora él y sus compañeros tienen que concentrarse en dar un buen rendimiento a puerta cerrada.

“Claro que me gustaría tener público, pero mi trabajo es jugar al fútbol. Nuestro deber es ahora mostrar que podemos dar un buen rendimiento en las condiciones actuales”, dijo Müller en declaraciones al canal Sky. El atacante alemán marcó este sábado el segundo gol y firmó el centro para el primero, marcado por Leon Goretzka.

“La verdad es que no vi a Leon, pero vi el espacio vacío y centré allí. Algunos de nosotros tenía que aparecer ahí y si no aparecía nadie me hubiera puesto de muy mal humor”, bromeó el jugador sobre el primer gol. Con el triunfo de hoy, Bayern se mantiene en lo más alto de la clasificación de la Bundesliga con 61 puntos.

ALEMANIA FUE PIONERA

A puerta cerrada, después de 1.274 test entre futbolistas, técnicos, fisioterapeutas y personal de los equipos, con diez positivos entre la Primera y la Segunda División, la Bundesliga alemana abrió el sábado pasado la ‘desescalada’ de las grandes ligas europeas, con casi un mes de antelación de las fechas que manejan a mediados de junio para su reanudación tanto LaLiga española como la Serie A italiana y la Premier inglesa.

Alemania marcó así el camino entre la inevitable incertidumbre. Aún sin vacuna, aún dentro de la pandemia del COVID-19, volvió el fútbol dos meses después a uno de los torneos referencia del continente, con todas las medidas de seguridad que se extenderán a cada una de las competiciones que ya han decidido o se plantean su reactivación entre este mes y el siguiente.

