El presidente del Bayern Munich, Herbert Hainer, criticó este domingo en el canal ‘Sky’ que el club bávaro y su entrenador, Hansi Flick, se hayan visto inmersos en el caso de la sucesión del seleccionador alemán, Joachim Löw, quien dejará ese cargo al final de la próxima Eurocopa.

“Somos más bien víctimas. Se habla de nuestro entrenador porque hay una vacante en la selección. Y parece que va a ser comentado continuamente”, dijo Hainer.

El nombre de Flick, antiguo ayudante de Löw, es mencionado repetidamente en la lista de favoritos para suceder al seleccionador alemán después de la Eurocopa. Y también porque últimamente han aumentado las informaciones sobre las tensiones entre el técnico y el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic.

Hainer afirmó que Flick no ha hablado con él sobre el puesto de seleccionador. “Creo firmemente que sigue disfrutando enormemente con nosotros”, subrayó. Añadió que espera firmemente que el técnico cumpla su contrato con el Bayern, vigente hasta 2023.

“Estoy acostumbrado a que se cumplan los contratos”, dijo el exmáximo responsable de la firma de artículos deportivos Adidas, que sucedió a Uli Hoeness como presidente del club bávaro hace un año y medio.

Supuesta mala relación

En cuanto a la difícil relación entre Flick y Salihamidzic, Hainer habló de un “supuesto conflicto”. “Son dos tipos obstinados, creo que eso está bien”, reconoció. “Tampoco tienen que ser amantes, lo importante es que trabajen juntos profesionalmente y por el éxito del Bayern Múnich”, agregó, para puntualizar que eso es lo que hacen ambos.

Internamente, afirmó, la relación en el club está intacta. Agregó que ambos tenían el “gen del Bayern”, como antiguos profesionales del club que son, y que se esforzaban por lograr el éxito.

“Por supuesto que estamos trabajando para que los dos vuelvan no solo a trabajar juntos profesionalmente, sino que ambos lo hagan entre sí con alegría y convicción”, matizó, a la vez que hizo hincapié en que esta no es la primera situación agitada en el Bayern y probablemente no será la última.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO