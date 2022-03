Tal parece que el malestar de Robert Lewandowski en el Bayern Múnich está aumentando con el pasar de los días, ya que se ha filtrado que no le está haciendo mucha gracia el desinterés de los bávaros con respecto a su renovación. Según el diario Bild, el delantero polaco no se encuentra cómodo con los directivos del conjunto alemán, puesto que aún no se han acercado a él y a su agente para extender su vínculo en el Allianz Arena.

Fue Christian Falk, habitual encargado de relatar el día a día del cuadro dirigido por Julian Nagelsmann, quien informó acerca de la noticia. Este mismo señala que los mandamases del ‘Gigante de Baviera’ tendrán que ponerse en contacto pronto con el ariete o con sus representantes para buscar una solución o podría marcharse gratis, tal como sucedió con David Alaba.

“Lewandowski está cabreado, algo está pasando con Robert Lewandowski. Está bastante cabreado porque el Bayern todavía no ha iniciado conversaciones para prorrogar su contrato a pesar de que su agente, Pini Zahavi, está a la espera. El Bayern debe tener mucho cuidado. De lo contrario, sucederá lo mismo que con David Alaba. Sería una verdadera lástima que eso volviera a suceder”, afirmó el periodista.

Pese a que mencione como posible vía de escape para ‘Lewa’ esperar a 2023 para marcharse como agente libre, tendría más sentido que le Bayern le procurara un nuevo destino este verano para poder sacar crédito con su adiós. Eso sí, pretendientes no le faltan, ya que clubes como Real Madrid, FC Barcelona y Manchester United siguen de cerca su situación.

Va por un nuevo récord

Robert Lewandowski marcó el empate 1-1 del Bayern Múnich en Hoffenheim el sábado pasado y estuvo muy cerca de romper otro récord de la Bundesliga. El atacante llegó a los 17 goles fuera de casa en la presente edición del campeonato e igualó la marca de Jupp Heynckes en 1973/74, y de Timo Werner, en la 2019/20.

Ahora, el delantero tendrá cuatro partido más fuera de casa para establecer una nueva marca en el torneo alemán. En base a los números, el récord es cuestión de tiempo, puesto que ‘Lewa’ ya suma 29 goles en 26 partidos en el actual curso.





