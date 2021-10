En el verano del 2017, tras la trágica salida de Neymar al París Saint-Germain, el FC Barcelona decidió apostar fuerte por un joven Ousmane Dembélé, que venía demostrando un gran nivel en el Borussia Dortmund, aunque bien podría haber aterrizado otro compatriota suyo en el Camp Nou.

Como bien sabemos, antes de concretar su fichaje, el Barça estuvo muy cerca de hacerse con los servicios de Kylian Mbappé tras su brillante temporada en el AS Mónaco. Sin embargo, el club catalán decidió firmar a ‘Dembouz’.

Al día de hoy, la decisión viene siendo criticada pero aún existen personas que consideran al ‘Mosquito’ como un auténtico diamante. Uno de ellos es Serge Gnabry, futbolista del Bayern Múnich, que no dudó en elegir al actual futbolista culé como su favorito ante ‘7′ del PSG.

“Dembélé es mejor que Mbappé”, reveló el internacional alemán en una charla junto a sus compañeros Thomas Müller y Joshua Kimmich del documental ‘FC Bayern-Behind the Legend’ que Amazon Prime emitirá a partir del 2 de noviembre. La afirmación provocó el asombro de sus acompañantes.

“¿A qué te refieres con mejor?”, contestó Müller. “Esta discusión sobre Dembélé me pone de los nervios”, mencionó por su lado Kimmich. Cabe resaltar que solo se ha publicado un fragmento de la conversación, la cual de seguro sorprenderá a muchos fanáticos del fútbol.

Bayern se cansó de Kingsley Coman

Bayern Múnich lo tiene bien claro y han decidido no presentar más ofertas de renovación a los representantes de Kingsley Coman, ya que están hartos de que el futbolista no pare de rechazarlos. La intención del francés es conseguir un mejor contrato en su carrera y quiere ser uno de los que mayor salario tengan en el Allianz Arena, pero el cuadro germano no está dispuesto a atender sus pretensiones salariales.

El ‘Gigante de Baviera’ no termina de llegar a un acuerdo con el galo para hacerse con su renovación. Ahora, el diario ‘AS’ señala que han decidido dejarlo marchar en el próximo mercado de verano. Eso sí, solo lo harán si es que llega una buena oferta por él dado que no quieren que se convierta en un nuevo ‘caso Alaba’.

En pocas palabras, el conjunto alemán no esperará a que llegue a su último año de contrato sin renovar para venderlo, evitando así que se marche gratis sin dejar ni un solo euro al club. Debido a esto, no será ninguna sorpresa que en la próxima ventana de traspasos se escuchen propuestas por él.





