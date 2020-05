Definitivamente no fue su día. No solo perdió el encuentro que prácticamente definió el futuro de la Bundesliga, tampoco le cobraron un penal y se fue lesionado. Pero por si todo esto fuera poco, fue captado por las cámaras con la mascarilla (de uso obligatorio) mal puesta. Erling Haaland está vez estuvo en boca de todos pero no por su capacidad goleadora.

Tras salir por molestias a los 71 minutos del encuentro entre Bayern Munich y Borussia Dortmund por la fecha 28 del torneo alemán, el noruego se fue a la zona del banquillo, donde fue sorprendido por las cámaras de televisión de pie, y con la mascarilla mal puesta: solo le cubría la boca mas no la nariz. La imagen se hizo viral de inmediato.

Halaand se fue lesionado del Bayern vs Dortmund. (Foto: captura ESPN 2)

Salió cojeando

En una acción de ataque del Dortmund, Jadon Sancho sacó el centro desde la banda izquierda al área, buscando al delantero noruego; sin embargo, cuando el jugador de 19 años intentó acelerar para conectar el balón se detuvo al freno y de inmediato se tiró al suelo con evidentes signos de dolor y sobre todo, preocupación.

Erling Haaland salió lesionado a los 71' del Bayern Munich vs Borussia Dortmund por Bundesliga (Video: ESPN 2)

Bayern saca ventaja

El Bayern Munich es más líder que nunca en Alemania tras derrotar por 1-0 al Borussia Dortmund con gol de Joshua Kimmich en el Signal Iduna Park. El duelo correspondió a la fecha 28 de la Bundesliga 2020 y casi definió el destino del torneo. Los bávaros alcanzaron los 64 puntos con la victoria y le sacaron siete puntos de diferencia a su escolta, Dortmund (57).

El único tanto del partido fue una obra de arte de Kimmich en la primera etapa del encuentro. A los 43′, el volante del Bayern Munich se libró de la marca al borde del área y le sombreó el balón al portero Burki del Borussia Dortmund. El tanto alcanzó para que la visita se quede con los tres puntos y se asegure ser líder cómodo en la Bundesliga.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Joshua Kimmich marcó un golazo de 'sombrero' para el 1-0 del Bayern Munich vs Borussia Dortmund (VIDEO: ESPN 2)