Bayern Munich vs. Borussia Dortmund juegan este sábado en Allianz Arena por la fecha 28 de la Bundesliga con el colombiano James Rodríguez, quien apunta al titularato. El partido, que será la última prueba para los 'Bávaros' antes de encarar la Champions League, está programado para las 11 y 30 de la mañana (hora peruana y colombiana) y será televisado vía FOX Sports.

A pesar de los 18 puntos de ventaja del líder Bayern Munich sobre el tercero, el Dortmund, el 'Klassiker' de mañana pone mucho en juego; el equipo 'bávaro' podría proclamarse campeón, mientras que el 'Vendabal' no puede fallar en su carrera por volver a la Champions League.



País Hora Canal Perú 11:30 ESPN Argentina 11:30 ESPN México 10:30 ESPN Colombia 11:30 ESPN Chile 13:30 ESPN España 18:30 Multifútbol 2

Bayern Munich cuenta con 17 puntos de ventaja sobre el segundo, el Schalke, cuando restan siete fechas por delante. Son necesarias dos condiciones para que el equipo de Heynckes conquiste este fin de semana el 28º título liguero de su historia; que supere al Dortmund y que el Schalke 04 no derrote el sábado en casa al modesto Friburgo.

"No tenemos intención de ver al Bayern Munich celebrar el título contra nosotros", declaró el entrenador Peter Stoger, consciente de que sería un golpe moral para el conjunto de la cuenca del Ruhr.



Pero por encima del orgullo, el Borussia Dortmund no puede ceder en la lucha por el Top-4, que asegura la clasificación para la 'Champions'. El Borussia Dortmund es tercero con 48 puntos, pero le acechan el Eintracht Fráncfort (45 puntos), el Bayer Leverkusen (44 puntos) y el Leipzig (43 puntos).



El técnico del Bayern Munich , Jupp Heynckes, asegura que a él le es "indiferente" levantar el título este sábado o más tarde. Para él la cita clave de la semana será el martes en Sevilla, en cuartos de la 'Champions'.



El veterano entrenador alemán no podrá contar con el lesionado arquero Manuel Neuer, Kingsley Coman, que se recupera de una lesión en el tobillo, ni con el español Juan Bernat, con problemas también en el tobillo.



Con James Rodríguez: Bayern vs. Besiktas por la Champions League. (AFP) James Rodríguez sería titular mañana con el Bayern Munich.

Por parte del Borussia Dortmund, Marco Reus es duda por molestias en los aductores. Por contra, el joven belga Michy Batshuayi, en gran forma desde su llegada en enero procedente del Chelsea, vivirá su primer 'Klassiker'.



Con el título virtualmente en las vitrinas del Bayern, los medios de comunicación alemanes se centran en especular cuáles serán los entrenadores del Bayern y del Borussia Dortmund la próxima temporada.



Heynckes, que cumplirá 73 años en mayo, parece tener intención de dejar su puesto en junio. Entre los aspirantes a sucederle suenan Jürgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham) o Ralph Hasenhüttl (Leipzig).

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund: alineaciones probables



Bayern Munich: Ulreich; Rafinha, Süle, Hummels, Alaba; Rudy; Müller, James, Thiago, Ribéry; Wagner.



Dortmund: Bürki; Toljan, Sokratis, Bartra, Ömer, Schmelzer; Kagawa, Weigl, Guerreiro; Pulisic, Yarmolenko