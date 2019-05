Sin despedida: James Rodríguez verá el Bayern vs. Leipzig por final de Copa Alemana en la tribuna

Poco a poco se fue cocinando el futuro de James Rodríguez en Bayern Munich. El técnico Niko Kovac le quitó el titularato e incluso lo dejó fuera de la convocatoria en algunos cotejos. Este sábado por la final de la Copa Alemana 2019 frente al Red Bull Leipzig, el destino del volante colombiano está más que definido en tierras alemanas.



Resulta que el entrenador del Bayern Munich no tomó en cuenta a James Rodríguez para el duelo ante el Leipzig en el Estadio Olímpico de Berlín. No lo incluyó en la lista final ante los 'toros bravos', pese a que el ex mediocampista del Porto y AS Mónaco ya está recuperado de su lesión y se entrenó con normalidad a mitad de semana.



Este descarte en el choque del Bayern cayó como un baldazo de agua fría para James. Y es que iba a servir como despedida ante toda la hinchada bávara que lo acompañó durante las últimas dos temporadas. Ahora, el 'colocho' y su agente Jorge Mendes tendrán que ver dónde regala su juego para la próxima temporada.



Hay que tener en cuenta que el internacional con la Selección de Colombia llegó cedido procedente del Real Madrid. Su vínculo va hasta mediados del año 2021 con la 'Casa Blanca', pero allí tampoco tiene sitio debido al regreso del técnico Zinedine Zidane.

Tambien, este sábado la prensa del Viejo Continente reportó que James Rodríguez está en la mira del Manchester United, Arsenal y Liverpool. Habrá que esperar la apertura del mercado para conocer, finalmente, a qué club llegará, ya sea como cedido o como compra definitiva.

