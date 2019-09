Bayern Munich vs. Leipzig en el Red Bull Arena: chocan por la cuarta jornada de la Bundesliga 2019 | FOX Sports 2

Bayern Munich y Leipzig se miden EN VIVO con transmisión ONLINE de FOX Sports 2 y Lives Sports Event EN DIRECTO este sábado desde las 11:30 a.m. (hora peruana) por el partido de la cuarta jornada de la Bundesliga 2019 en el Red Bull Arena. Vive el partidazo entre bávaros y los toros rojos con la presencia de Coutinho entre los titulares en busca de un nuevo triunfo que los sitúe en el primer lugar del torneo alemán. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.

El duelo entre Bayern Munich y Leipzig será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Bundesliga.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Bayern Munich y Leipzig

Bayern Munich vs. Leipzig: horarios del partido

Perú 11:30 a.m.

Ecuador 11:30 a.m.

Colombia 11:30 a.m.

México 11:30 a.m.

Bolivia 12:30 p.m.

Paraguay 12:30 p.m.

Chile 12:30 p.m.

Venezuela 12:30 p.m.

Argentina 1:30 p.m.

Uruguay 1:30 p.m.

Brasil 1:30 p.m.

España 6:30 p.m.



Leipzig recibirá el sábado 14 de septiembre al Bayern Munich, en un partido en el que está en juego el liderato de la Bundesliga. Ambos elencos saldrán con todo a pesar del debut en Champions League de la próxima semana.

Los ‘ Toros rojos’ llegan a la jornada como único líder y el equipo que ha ganado los tres partidos hasta ahora disputados. Los ‘bávaros’, que se dejaron puntos en la primera jornada en un empate ante el Hertha, están dos puntos por debajo.

El compromiso es también un duelo entre dos goleadores: Robert Lewandowski, de parte del Bayern, que encabeza la tabla de goleadores con seis goles, y Timo Werner, por el Leipzig, que lo sigue con cinco tantos.

En el cuadro muniqués, la principal incógnita es si Philippe Coutinho será titular, tras haber atravesado el Atlántico en la semana para jugar dos amistosos con la selección brasileña. Mientras que no podrá contar con Leon Goretzka, que es baja por lesión

La alternativa es que Thomas Müller empiece como titular en la media punta y que el ex atacante de Barcelona entre en algún momento de la segunda parte, según como vaya desarrollándose el compromiso.

“Es un partido muy importante para nosotros, pero también para el Leipzig. Es uno de los mejores equipos de la liga. Será un duelo intenso”, aseguró el entrenador del Bayern Munich, Niko Kovac.

Bayern Munich vs. Leipzig: posibles alineaciones

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Alaba - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski.



Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konate, Orban - Klostermann, Demme, Forsberg, Halstenberg - Sabitzer - Poulsen, Werner.



Bayern Munich vs. Leipzig: ¿Cómo llegar al estadio?

Tabla de posiciones y calendario de la Bundesliga 2019

► Tabla de posiciones de la Bundesliga



► Calendario y resultados de la jornada 4 del torneo alemán

Fuente: EFE

► ¡No solo basta con Neymar! El top 10 de los posibles próximos fichajes del Barza para 2020 [FOTOS]



► ¡Y un día el 'Tigre' volvió a rugir! Radamel Falcao se estrenó como goleador del Galatasaray [VIDEO]



► ¡Primeras veces! Zidane llama a una 'joya' de la cantera del Real Madrid para el duelo contra Levante



► Cristiano Ronaldo y algunos más: "Solo un jugador es indispensable", explicó Maurizio Sarri