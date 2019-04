"No será fácil para ellos": la advertencia de Claudio Pizarro al Bayern Munich antes de jugar la Copa Alemana

Claudio Pizarro tiene en la cabeza el que sería, tal vez, su último objetivo como profesional: levantar la Copa Alemana 2019 con el Werder Bremen. El delantero peruano enfrentará por las semifinales de la DFB Pokal al equipo del que es hincha e ídolo, hablamos del Bayern Munich.

El partido que se disputará el próximo miércoles, probablemente tenga al 'Bombardero' desde el arranque. Está lleno de ganas, por si el técnico Florian Kohfeldt decide tomarlo en cuenta.

"Si salgo del banquillo no será fácil para el Bayern", avisó la semana pasada el peruano de 40 años, que podría ser de la partida si el goleador y capitán Max Kruse, tocado en el muslo el sábado, no se recupera.



"Escribí a algunos jugadores del Bayern tras el sorteo y saben que el partido no será fácil. Creo que habrían preferido otro rival", añadió Pizarro , autor de más de 100 goles en cada una de las dos escuadras.



Sus esperanzas de disputar una novena final de la Copa de Alemania, un récord, han debido crecer después de su disputado enfrentamiento del sábado en el Allianz Arena: frente al Bayern, un Werder con diez jugadores cedió a tan solo un cuarto de hora del final con un tanto de Niklas Süle.



"En Copa será otra historia", aseguró Pizarro, ganador de seis Copas de Alemania, cinco de ellas con los muniqueses.



"Siendo 11 contra 11, y en nuestro estadio, mostraremos que somos capaces de marcar goles", prometió el atacante peruano, que concluye su novena temporada con la camiseta del Werder Bremen.



La primera semifinal de la Copa de Alemania opondrá el martes (18h45 GMT) al Hamburgo, de segunda división, contra el Leipzig, tercero en la Bundesliga.



El Hamburgo, que aún cuenta con opciones de ascender a la élite del fútbol germano, lleva cinco partidos ligueros sin ganar y espera disputar su primera final de Copa desde 1987. Por su parte el Leipzig afronta su primera semifinal.



La final del torneo se disputará el próximo 25 de mayo en el Estadio Olímpico de Berlín.

