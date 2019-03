Bayern Munich vs. Wolfsburgo: chocan por la Bundesliga vía Fox Sports desde el Allianz Arena

Bayern Munich vs. Wolfsburgo EN VIVO vía Fox Sports ONLINE | EN DIRECTO desde las 9:30 a.m. (hora peruana) este sábado 9 de marzo, en el Allianz Arena, por la jornada 25 de la Bundesliga. Repasa aquí cómo, dónde y a qué hora ver este partidazo en el que los 'bávaros' buscan seguir en la pelea por el título. No te pierdas el MINUTO a MINUTO en la web de Depor.com.



Este partido será transmitido por la señal de Fox Sports para Sudamérica y México. En Italia y Alemania vía Sky HD. En Japón por DAZN. En Francia por beIN Sports. En España vía #Vamos. En Estados Unidos por FOX Soccer Match Pass y Univision Deportes.



A cuatro días de chocar con el Liverpool en la vuelta de octavos de la Champions League, el Bayern Múnich intentará seguir aprovechando la crisis del Borussia Dortmund para 'asaltar' la primera plaza de la Bundesliga, este fin de semana en la jornada 25.



En alemán, remontada se dice 'aufholdjagd'. Y esa es la palabra que utiliza toda la prensa para hablar de la actuación de los bávaros, que vienen de recortar en dos meses y medio una brecha de 9 puntos con el Dortmund.



Desde el sábado pasado los dos equipos están igualados a 54 puntos y el Borussia Dortmund solo cuenta con dos unidades de ventaja en el apartado de diferencia de goles antes de recibir el sábado Stuttgart (16º), que lucha por la permanencia.

Bayern Múnich ha activado el rodillo, al menos en Alemania, con 11 victorias en sus últimos 12 partidos en la Bundesliga. El sábado recibe al Wolfsburgo (7º) a la misma hora que el Dortmund antes de la visita del Liverpool el próximo miércoles por la vuelta de los octavos de la Champions League. En la ida arrancó un empate 0-0 en Anfield.



Vivo en todas las competiciones, el cuadro de Niko Kovac tendrá que digerir el golpe infligido el lunes por el seleccionador alemán, Joachim Löw, que anunció que no llamaría más a los referentes del Bayern Thomas Müller, Jérôme Boateng y Mats Hummels.



Para el presidente del Consejo directivo del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, este anuncio se produce en el peor momento: "El sábado entramos en una semana decisiva para nosotros con los partidos contra el Wolfsburgo, después el Liverpool y a continuación el Maguncia. Lo es que está en juego es enorme", dijo.



"Estoy seguro de que Thomas, Mats y Jérôme no van a dejarse desconcentrar por esta decisión. Al contrario, pienso que es una semana en la que nuestros tres jugadores mostrarán todas sus cualidades", añadió.



Müller habló de "falta de consideración", Boateng se declaró "triste" y Hummels no ha hecho ninguna declaración tres días después del anuncio.

Bayern Múnich vs. Wolfsburgo – horarios en el mundo

08:30 horas en México

09:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:30 horas en Venezuela, Bolivia

11:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

15:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

17:30 horas en Catar y Arabia Saudita

22:30 horas en China

23:30 horas en Japón y Corea del Sur



Bayern Múnich vs. Wolfsburgo – alineaciones probables



Bayern Múnich: Manuel Neuer, Rafinha, Jerome Boateng, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Javi Martínez, James Rodríguez, Thiago Alcântara, Serge Gnabry, Thomas Müller, Robert Lewandowski.



Wolfsburgo: Koen Casteels, Robin Knoche, Jerome Roussillon, John Brooks, Yannick Gerhardt, William, Admir Mehmedi, Josua Guilavogui, F. Klaus, Maximilian Arnold, Wout Weghorst.

