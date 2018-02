Bayern Munich vs. Wolfsburgo juegan este sábado en el Volkswagen Arena por la fecha 23 de la Bundesliga. El partido, en el que el colombiano James Rodríguez fue convocado, está programado para las 9 y 30 de la mañana (hora peruana y colombiana) y será transmitido en vivo y en directo para toda América Latina a través de la señal de ESPN 2. Recuerda que en esta nota podrás seguir el Minuto a Minuto más completo de uno de los duelos más interesantes de la jornada.



Situado en el primer lugar de la tabla de posiciones con 56 puntos, 18 más que su más cercano perseguir, el RB Leipzig, el Bayern Munich juega visita buscando alargar la ventaja que le permita afrontar la parte final de la temporada con más tranquilidad.

País Hora Perú 09:30 México 08:30 Argentina 11:30 Colombia 09:30 Ecuador 09:30 Chile 11:30

Pensando en el partido de Champions League a mitad de semana, es posible que Bayern Munich mañana haga rotaciones con la intención de reservar jugadores para el duelo contra el Besiktas Estambul, por lo que hasta el propio James Rodríguez podría esperar su turno en el banco de suplentes o simplemente no ser convocado.



"Ahora tenemos un problema de lujo porque tenemos toda la plantilla a disposición. Tengo que moderar, hablaré con los jugadores que se quedarán por fuera y les explicaré que estamos en una situación en la que tengo que tomar decisiones", dijo el entrenador Heynckes, que en otras buenas nuevas en la conferencia de prensa, anunció el regreso de Thiago tras una dura lesión.



"Thiago estará en el equipo inicial en Wolfsburgo , está recuperado. Ya lleva dos semanas entrenando con el equipo, es algo que me gusta antes de que reaparezca un jugador y hasta ahora nos ha ido bien con ello", dijo el entrenador de James Rodríguez sobre el partido de la fecha 23 de la Bundesliga.



Heynckes no quiso dar más pistas sobre la alineación de mañana e, interrogado sobre quién jugará de extremo izquierdo -si Franck Ribery o Kingsley Coman- dijo que un entrenador no puede cometer el error de que los jugadores reciban ese tipo de informaciones a través de los medios.



Bayern Munich vs. Wolfsburgo: alineaciones confirmadas



Bayern Munich: Ulreich, Kimmich, J. Boateng, Hummels, Alaba, Vidal, Thiago, James Rodríguez, Robben, Ribery y Lewandowski



Wolfsburgo: Casteels - Verhaegh , Bruma , Knoche , William - Guilavogui , Arnold - Brekalo , Malli , Mehmedi - Osimhen