Bayern vs. Dortmund se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 4 de noviembre por décima jornada de la Bundesliga 2023 en partido que se llevará a cabo en el estadio Signal Iduna Park, en Alemania. El partido está programado para las 12:30 del mediodía (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de STAR Plus y ESPN 4. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes

El sorprendente golazo de Harry Kane desde media cancha en el triunfo del Bayern Munich. (Video: ESPN)

Bayern vs. Dortmund: posibles alineaciones





Bayern Munich: Neuer; Sarr, Pavlovic, Min-jae, Davies; Laimer, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Kane.

Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Malen, Brandt, Sabitzer, Reus, Bensebaini; Füllkrug