El director ejecutivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha vaticinado este domingo que “toda la Bundesliga se hundirá” mientras sigan las exigentes medidas de prevención sanitaria y no se reanude a puerta cerrada “durante los próximos meses”. “Si no jugamos durante los próximos meses, toda la Bundesliga se hundirá. Y entonces ni existirá una liga en la forma que conocemos”, ha afirmado Watzke en una entrevista con Sky TV, analizando la parálisis competitiva debido a la pandemia de COVID-19.

“Por supuesto, muchos fans dicen: ‘El estado de ánimo no está ahí, no aparece por televisión’. Eso está perfectamente claro. ¡Pero se trata de salvar el fútbol!”, ha espetado sobre su petición de reiniciar la Bundesliga sin espectadores en las gradas. “Hacemos todo lo posible para que podamos volver al trabajo. No queremos un trato especial, definitivamente no; pero tampoco queremos estar en desventaja”, ha dicho acerca de las decisiones adoptadas por el Gobierno federal respecto al fútbol alemán profesional.

"El fútbol puede haber jugado un papel muy relevante en la sociedad, pero solo eso no es el fondo de la cuestión. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar que alguien diga que el fútbol tiene un trato de favor", ha subrayado Watzke.

“No queremos comenzar con una posición especial. Pero, de nuevo, tampoco se puede comparar el fútbol con los otros deportes más populares, queremos ejercer nuestras profesiones”, ha sentenciado.

La policía alemana se opone al reinicio

En Alemania contemplan la vuelta del fútbol con un máximo de 300 personas en los estadios, además de los jugadores, comando técnico y árbitros. Sin embargo, la Policía de Alemania desaprueba esta alternativa, y duda de que tenga sentido continuar la temporada durante la pandemia.

“Incluso sin una pandemia, el fútbol requiere de un intenso despliegue de personal policial”, subrayó el vicepresidente del sindicato de la Policía de Alemania Jörg Radek.

