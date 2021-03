Quiere hacer historia. Nadie duda del futuro prometedor que tiene Youssoufa Moukoko, quien a sus 16 años de edad ya brilla en el Borussia Dortmund de la Bundesliga. Tras sus buenas actuaciones en el torneo alemán, el joven delantero ha sido convocado por la Selección de Alemania Sub 21.

Stefan Kuntz, actual entrenador de la selección de Alemania Sub 21, ofreció la lista de convocados para los encuentros ante Hungría, Países Bajos y Rumanía. Moukoko figura dentro de ella.

Eso sí, Moukoko ya ha sido partícipe de dos encuentros con Alemania Sub 20 y en cuatro con la Sub 16. Tras ser llamado a la Sub 21 del país europeo, el joven delantero podría formar su entrada a la Selección Absoluta.

Por el momento, no se puede afirmar que Moukoko disputará la próxima Eurocopa al mando de Joachim Löw. Sin embargo, la posibilidad queda abierta por el hecho de que el entrenador alemán gusta de jugadores jóvenes en su selección.

Así anunció la Selección de Alemania Sub 21 la convocatoria de Moukoko para sus próximos encuentro. (Foto: Twitter)

Abandona el cargo

Tras su largo y exitoso paso por la Selección de Alemania, Joachim Low anunció que abandonará el puesto de director técnico tras culminar su participación en la Eurocopa 2021. A pesar de que el entrenador tenía contrato hasta 2022, el mismo pidió que le rescindieran para poder abandonar al equipo antes de lo acordado.

Como bien sabemos, Joachin Löw llevaba más de 15 como director técnico de la Selección de Alemania. Entre sus mayores logros, el entrenador alemán consiguió el Mundial 2021 y la Copa Confederaciones en 2021.

“Doy este paso de forma consciente, lleno de orgullo y una inmensa gratitud”, comenzó Jogi. Asimismo, avisó que posee “al mismo tiempo una gran motivación inquebrantable en lo que concierne a la próxima Eurocopa”, mencionó Löw.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO