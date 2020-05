Ojo con estos nombres. Alemania le volvió a abrir sus puertas al fútbol luego de varios meses de para por el brote del coronavirus en el mundo, y finalmente este sábado regresará la acción a los estadios, aunque con algunos cambios necesarios. Asimismo, con el deporte rey, también retornan algunos jugadores a los que habrá que seguir muy de cerca.

Caracterizada por ser una de las ligas más competitivas de Europa, la Bundesliga además de contar con grandes equipos, cuenta con futbolistas de élite que seguramente querrán demostrar que están mejor que nunca para jugar. Este es el caso de Robert Lewandowski, Jadon Sancho o Timo Werner, sobre quienes muchos hinchas han puesto su fe.

Por otro lado, no se puede dejar de lado a los sudamericanos en Alemania que -como todos años- pretenden brillar con luz propia en sus equipos. Lucas Alario, Charles Aránguiz y el peruano Claudio Pizarro son una clara muestra de ello. ¿A qué otros cracks no hay que perder de vista en este regreso de la Bundesliga? No te pierdas la siguiente la galería.

