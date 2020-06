El eco del silbato retumba con más fuerza en los estadios alemanes, que fecha a fecha gozaban de la presencia del hincha fiel, aquel que no dejaba de alentar y portar con orgullo la camiseta de su equipo. Pero el coronavirus no solo alejó de sus canchas a los amantes de la Bundesliga, sino a los responsables de convertir estos partidos en información a las diversas plataformas de los medios de comunicación: los periodistas.

El balón volvió a rodar en las canchas de Alemania, tras casi dos meses de confinamiento. Los equipos regresaron a los entrenamientos bajo estrictos controles de bioseguridad y la prensa ha tenido que adecuarse a un nuevo modelo de trabajo, nunca antes visto en la historia del deporte.

Este panorama podrá desalentar un poco a quienes estaban acostumbrados a la cercanía del campo, las entrevistas un tanto accidentadas en la zona mixta, a captar cada reacción de la afición en las gradas. No obstante, el solo hecho de tener de vuelta a una de las cinco grandes ligas europeas ya cuenta como una batalla ganada.

Las cámaras que llevan la Bundesliga están ubicados estratégicamente y los periodistas también. (Foto: AFP)

Adiós a las entrevistas al ras de la cancha

“Mis colegas y yo podemos ver el partido en el estadio (se permiten diez periodistas por encuentro), pero no se nos permite hablar con los jugadores después. Tras del pitazo final, podemos enviarle un email al entrenador con una pregunta, que será contestada en una conferencia de prensa virtual”, así narra Jonas Austermann, de TZ de Alemania.

De acuerdo al ‘Reglamento de higiene, desinfección y distanciamiento’, aprobado por la Liga de Fútbol Alemán (Deutsche Fussball Liga – DFL), en el estadio solo se permiten a 300 personas, entre los futbolistas, miembros del comando técnico, recogebolas, prensa y más. Ello conlleva a un limitado acceso a los protagonistas del campo y menos historias individuales que contar.

“Puedo ir al estadio, hacer mis cosas, escribir mi crónica, pero después me gusta ir a hablar con los jugadores, con los entrenadores, hacer preguntas críticas, que es lo que disfrutamos en nuestra profesión, pero no se nos permite. Yo cubro el Bayern, los jugadores ya me conocen y algunos conversan conmigo en exclusiva, es algo que me falta ahora”, comenta con cierto pesar Kerry Hau, periodista de Spox.

Rutinas y retos nuevos

En tiempos de pandemia, el trabajo remoto es la única solución posible para muchos medios de comunicación. Un pequeño rincón del departamento o la casa es la nueva oficina improvisada. Las entrevistas, núcleo del periodismo, se han tenido que ‘actualizar’ con las herramientas tecnológicas y la pantalla de un televisor debe estar prendida el mayor tiempo posible, si no se tiene la suerte de ver el partido desde tras tribunas.

“Casi siempre estoy activo en la oficina de la casa. Me comunico a través de videoconferencias, llamadas telefónicas o Whatsapp. Desafortunadamente, no hay una zona mixta en el estadio para hablar con los jugadores. Informar en tiempos de coronavirus es un desafío”, cuenta Maximilian Koch de AZ.

A la fecha se han disputado 37 encuentros de la Bundesliga, dentro de los cuales solo se permiten 10 periodistas por partido. “Cuando ingresas al estadio, te miden la temperatura para ver si tienes fiebre y debes garantizar que no tienes el coronavirus o que no convives o conoces a alguien que porte el virus. Te dan un formulario para que hagas tu declaración por escrito y formado”, cuenta Kerry.

Cumplir el protocolo puede resultar tedioso, pero el periodista de Spox no pierde de vista las ventajas de esta situación: “Ahora no tardo tanto en ir al estadio en con el tren o con el auto”.

De las 300 personas que se permiten en el estadio, entre ellas a 10 periodistas. (Captura)

Coliseos sin vida

El aliento de la afición es y sigue siendo sumamente importante para los equipos. Eintracht Frankfurt es uno de esos clubes que ha destacado por la pasión de sus hinchas, quienes partido a partido han viajado llevando los cánticos de su club. No obstante, hasta el término de la temporada los jugadores no podrán sentir el calor de sus fanáticoss, un panorama que se replica en todo el país.

“El fútbol sin fanáticos es como un pastel de fresas sin fresas y crema. Los fanáticos son muy importantes para la Bundesliga, para las emociones de las personas y los jugadores. Pero hay una pequeña esperanza de que los espectadores puedan regresar al estadio a partir de septiembre”, manifiesta Maximilian.

En una opinión un tanto impopular para quienes dependemos en buena medida del fútbol, Jonas, periodista de TZ admite no haber estado de acuerdo al inicio con el retorno de la Bundesliga, al no ser “sistemáticamente importante”. Sin embargo, es consciente de que “algunos clubes no pueden sobrevivir financieramente sin continuar la temporada”.

Vacío total, previo al arranque del partido en el estadio de Bayern Munich. (Foto: Spox / Goal)

Alemania tiene una de las ligas profesionales más competitivas en todo el mundo y cuenta con estrellas internacionales como Erling Haaland, estrella de Borussia Dortmund, quien marcó 10 goles en sus primeros 11 juegos en la liga teutona; o Robert Lewandowski, figura indiscutible del Bayern Munich, a quienes es y sigue siendo un privilegio verlos.

La ausencia de fanáticos en los estadios no solo afecta el ambiente romántico de cada partido, también golpea duro a las arcas de los equipos. De acuerdo a la revista Kicker, los clubes de la Bundesliga tendrán pérdidas económicas que ascenderán a los 69.66 millones de euros para lo que resta de temporada, debido a la ausencia de aficionados en sus tribunas.

El descenso será una guerra sangrienta

Werder Bremen está muy cerca de la baja, luego de caer ante Eintracht Frankfurt, el último 3 de junio. (Foto: AFP)

Bayern Munich ya tiene el título en el bolsillo por octavo año consecutivo, tras mantener sus 7 puntos de diferencia frente a Dortmund. Por ello, la expectativa no está en el equipo que levantará la copa esta temporada, sino cuáles serán los que descenderán. Paderborn está último en la tabla y está a seis puntos del Werder Bremen, por lo que es casi fijo su baja, pero ¿qué club o clubes le seguirán los pasos?

El Werder Bremen de Claudio Pizarro no ha sabido mantener su buen juego a lo largo del campeonato. “La tradición no garantiza el éxito. Necesitas el nivel suficiente para competir en lo más alto y el Werder cayó en ese aspecto. Tiene un entrenador muy joven, Florian Kohfeldt, con un plan táctico muy bueno, pero el club no llega a conservar a sus jugadores importantes, como el caso de Max Kruse. Él marcó una diferencia en el mediocampo, lamentablemente se fue a Turquía y con él la creatividad”, apunta Kerry.

Alemania tiene la oportunidad de ser el mejor ejemplo de cómo se debe volver al fútbol, pese a seguir lidiando con el coronavirus. Han mantenido el cumplimiento estricto de cada uno de los protocolos y –como era de esperarse– nos regaló las mejores postales, después de un periodo de abstinencia sin balompié. Perú apunta a reanudar la Liga 1 dentro de mes y medio. Es obligatorio echar un vistazo a uno de los mejores y seguir su ejemplo.

