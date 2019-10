Ni en España ni Alemania: “No recuerdo una buena situación de Coutinho”

No la pasa bien ni en Catalunya ni en la Alemania. Pareciera que el sitio ideal de Philippe Coutinho fue solo la Premier League. Pese a marcar dos goles y dar cuatro asistencias en diez partidos con el Bayern Munich , el director deportivo del cuadro bávaro y un ex jugador del club no se encuentran satisfechos con el accionar del mediocampista brasileño. Así lo han asegurado Dietmar Hamman y Hasan Salihadmidzic luego del partido del equipo teutón.



"Para mí es alguien extraño dentro del equipo. No puedo recordar una buena situación de él en ofensiva. Cuando tienes a un futbolista así en el equipo y no marca diferencia, entonces, por supuesto, tienes problemas porque sólo muestra la mitad de lo que es", sostuvo Hamman, ahora experto de 'SkySports Alemania'. En otras pasas, por ahora no juega bien.



Otro punto que resaltó sobre ex futbolista del Barcelona fue que está necesitando mucho tiempo para adaptarse al grupo. "Puede que aún le queden 30 o 35 juegos más por delante, entonces en algún momento tiene que comenzar (a notarse su adaptación)", agregó en cuando al rendimiento de Coutinho de cara al siguiente tramo en la temporada.



Coutinho ha marcados dos goles con el Bayern Munich. (Foto: Getty) Coutinho ha marcados dos goles con el Bayern Munich. (Foto: Getty)

La palabra del Bayern Munich

Por su parte, Salihamidzic aseguró tras el partido que aún le hace falta tiempo. "Philippe todavía necesita tiempo y conexión con el equipo, ellos también deben responderle. Es alguien que todavía está lejos de su 100 por ciento", aseguró.



En la primera decena de partidos disputados por Coutinho, ha sumado siete por Bundesliga y tres por la Liga de Campeones. Fue titular en ocho de ellos y sustitudo en tres. Suma 715 minutos jugados, en los que marcó dos goles y dio 4 asistencias, una de ellas por la Champions.



