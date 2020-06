“Siempre le dije que me hubiera encantado dirigirlo entre los 24, 25 y 26 años”. Con esta contundente frase, Pep Guardiola inició sus elogios a Claudio Pizarro, en una conferencia de prensa el último viernes. El entrenador lo dirigió en el Bayern Múnich alemán entre 2013 hasta 2015. En esas dos temporadas, el atacante peruano jugó 43 partidos y anotó doce goles.

Claudio Pizarro empezó con 34 años y acabó con 36 en el tiempo que coincidió con Guardiola en tienda ‘bávara'. Es decir, diez años más tarde de lo que hubiera preferido el exentrenador del Barcelona. Debemos retroceder hasta el año 2002 para encontrar al ‘Bombardero de los Andes’ con 24 años. En ese año, ya era figura y goleador en el mismo Bayern.

Nacido el 3 de octubre de 1978, Claudio Pizarro recibió los 24 en su segunda temporada con el Bayern, la cuarta en la Bundesliga si contamos su primer paso por el Werder Bremen. Dos días después, su equipo goleó 4-1 al Bochum, con un doblete de nuestro compatriota. Su entrenador era el alemán Ottmar Hitzfeld, quien en toda esa temporada lo hizo jugar 44 veces y celebró 19 anotaciones suyas. Ganó la Bundesliga y la Copa Alemana.

Claudio Pizarro fue capitán de la Selección Peruana por primera vez a los 24 años. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, la Federación Peruana de Fútbol eligió al nuevo entrenador recién en febrero de 2003. Tras más de un año sin nadie en el cargo, el brasileño Paulo Autuori asumió la difícil labor de dirigir a la bicolor. Mientras el atacante tuvo 24 años, jugó seis encuentros por nuestro combinado patrio, anotando tres goles, un par ante Chile y otro a México en amistosos.

Ya con 25 años, Claudio Pizarro siguió al mando de Paulo Autuori en la selección y de Ottmar Hitzfeld en el Bayern. A tres meses de su próximo cumpleaños, el alemán dejó el cargo para darle su lugar a Felix Magath. El delantero no ganó títulos con esa edad, mientras que con nuestro combinado patrio disputó siete partidos y marcó un par de goles.

Finalmente, mientras Pizarro tuvo 26, el Bayern no cambió de técnico, pero sí la Selección Peruana: Paulo Autuori renunció y Freddy Ternero tomó su lugar. En Alemania, no la pasó mal pues ganó la Bundesliga, la Copa y la Copa de la Liga, pero con la bicolor jugó cinco partidos y no anotó en ninguno. Para colmo, la clasificación al Mundial 2006, que justo era en territorio alemán, estuvo muy lejos.

Edad DT Selección Peruana DT Bayern Múnich 24 Paulo Autuori Ottmar Hitzfeld 25 Paulo Autuori Ottmar Hitzfeld / Felix Magath 26 Paulo Autuori / Freddy Ternero Felix Magath