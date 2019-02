Lo dejó claro: Claudio Pizarro se refirió a Robert Lewandowski y al récord que podría alcanzar [VIDEO]

Claudio Pizarro ha impuesto varios récords en las últimas semanas con camiseta de Werder Bremen. Y por el momento, el peruano mantiene la etiqueta de máximo goleador extranjero de la Bundesliga. Sin embargo, tiene en Robert Lewandowski a su principal competencia.

Con 195 goles, Claudio Pizarro se mantiene al frente de la clasificación, tan solo dos más que Robert Lewandowski (193). En medio de esa lucha, el 'Bombardero de los Andes' elogió las virtudes del polaco en un video que difundió la cuenta oficial de la Bundesliga en inglés en Twitter.

"Pienso que él tiene un poco de todo. Eso es lo que lo hace un buen delantero. Es muy bueno en el aire. Anotó muchos goles con la cabeza. Usa ambos pies para marcar. Es bueno en el remate. Es rápido. Tiene muchas habilidades. Eso explica por qué es uno de los mejores delanteros del momento", indicó Claudio Pizarro.

Claudio Pizarro y las palabras de halago a Robert Lewandowski. (Bundesliga)

El delantero de 40 años, asimismo, reconoció que es probable Lewandowksi lo alcance. "Espero que no me alcance, pero... él está jugando muchos partidos. Yo no estoy jugando tanto como él, pero veremos. Trataré de anotar cada vez que entre o cuando empiece un cotejo. Pero sí, por supuesto, es posible que me alcance. Él es joven aún y todavía puede jugar más aquí, en la Bundesliga", comentó.

Claudio Pizarro y Robert Lewandowski fueron compañeros en Bayern Münich durante dos temporadas. Y ahora, el deporte sitúa a ambas figuras en importantes partidos. Mientras que Pizarro podría aumentar su registro ante Stuttgart este viernes, el europeo, con los bávaros, enfrentará a Hertha Berlín el sábado.

