El club de fútbol alemán Union Berlin ofrece pruebas gratuitas de coronavirus para más de 20,000 fanáticos como parte de un plan para celebrar juegos en un estadio completo en septiembre.

El club de la Bundesliga ofrecerá pruebas antes de cada partido a 22,012 fanáticos, la capacidad oficial del estadio, y al personal del club, dijo Union el viernes por la noche. Cada persona debe dar negativo para el virus dentro de las 24 horas posteriores al inicio y traer confirmación junto con un boleto, agregó el club.

Union quiere implementar el plan a tiempo para el primer partido de liga local de la nueva temporada, que podría ser tan pronto como el 18 de septiembre. Otros clubes han experimentado con planes de asientos socialmente distanciados, pero más del 80% de la capacidad en el estadio de Union consiste en terrazas donde los ventiladores se mantienen juntos.

"Nuestra experiencia en el estadio no funciona con el distanciamiento social, y si no se nos permite cantar y gritar, entonces no es Unión", dijo el presidente del club, Dirk Zingler, en un comunicado.

“Queremos asegurarnos lo mejor que podamos de que nadie esté infectado en nuestro estadio con entradas agotadas; esto se aplica a los miembros del club de la Unión y a los seguidores alejados.

“Implementar dicho plan es un enorme desafío organizativo y económico, que nos complace enfrentar con todas nuestras fuerzas. Significa que nosotros, como club de fútbol, asumiremos los costos de implementar las medidas necesarias nosotros mismos “.

El plan del club es más ambicioso que el de otros clubes alemanes porque se basa en pruebas masivas en lugar de distanciamiento social. Se enfrenta a obstáculos importantes. Alemania tiene una capacidad de prueba comparativamente grande para el coronavirus, pero el aumento de la demanda antes del juego en Berlín sería un nuevo desafío.

El gobierno de la ciudad de Berlín también tiene prohibidas las reuniones masivas hasta el 24 de octubre. Esa regla provocó la cancelación del maratón de Berlín, que estaba programado para el 27 de septiembre.

Leipzig ha explorado la celebración de juegos con una capacidad de hasta el 50% con asientos socialmente distanciados y otros clubes alemanes líderes han trabajado en planes similares. La liga está hablando con el gobierno alemán y está alentando a los clubes a hablar con las autoridades sanitarias locales para elaborar planes.

La Bundesliga se reinició en mayo en medio de la pandemia de coronavirus, la primera de las principales ligas de Europa en hacerlo. Todos los juegos hasta el final de la temporada se llevaron a cabo sin ningún fanático.

Con infromación de AP.

