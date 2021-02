Lo confirman ya por todos lados. El fichaje de David Alaba por el Real Madrid es inminente y solo queda esperar a que se haga oficial. Karl-Heinz Rummenigge, uno de los máximos dirigentes del Bayern Munich, compareció ante las cámaras de la cadena televisiva Sky Sport News con motivo del cierre del mercado invernal y se refirió a la situación de David Alaba.

“No hay nada decidido hasta la fecha, pero las posibilidades de que abandone el club a final de temporada giran en torno al 99,9%. Ha tomado la decisión de probar algo nuevo”, dijo el directivo alemán aunque sin referirse al Real Madrid.

Aunque eso sí, señaló que del Real Madrid no deben comunicarse con el Bayern Munich de manera obligatoria al ser ya Alaba libre para negociar con otros clubes.

“Florentino no ha contactado con nosotros. Tampoco es que tenga que hacerlo. Desde el 2 de enero, el jugador es libre de firmar donde él quiera. Así lo dictan las normas de la FIFA, así es como funciona el negocio”, comentó.

“No sé hasta qué punto han avanzado las negociaciones con el Real Madrid, lo único que sé es que se trata de un gran club. No importa que esté viviendo un momento difícil y no haya tenido tanto éxito estos últimos años como venía acostumbrando, sigue siendo un grandísimo club y hay que entender al jugador”, sentenció Rummenigge.

El presidente pone en duda

También habló Herbert Hainer, presidente del Bayern, que concedió una entrevista al diario ‘Bild am Sonntag’ pero sembró dudas sobre el austriaco. “¿Si irá al Madrid? Hasta donde yo sé, eso aún no está hecho”, apuntó.

