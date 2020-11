Decepcionado por las formas del club. David Alaba compareció en la rueda de prensa previa al choque de Champions frente al Salzburgo para dar su versión de lo sucedido, luego de que el propio Bayern Munich comunicara que las conversaciones sobre un nuevo contrato se rompieron.

El defensor austríaco lamentó la decisión del club de tomar la vía pública (su presidente Herbert Hainer lo desveló en una entrevista televisiva) antes de buscar una nueva conversación con él y su agente.

“Me enteré por las noticias”, dijo un Alaba visiblemente afectado por lo acontecido. “Para mí, fue una situación excepcional. Queda por ver cómo seguirá la cosa. En tan poco tiempo no pude pensarlo a fondo”, agregó.

Desmintió al presidente

Alaba se refirió de forma tajante a la entrevista que ofreció el presidente del club ‘bávaro’ Herbert Hainer, y aseguró que le hubiese “gustado que asuntos internos se mantengan internos. Puedo entender el malestar por parte de los aficionados, pero ellos lo ven todo desde fuera”.

Y añadió: “Yo, que estoy dentro, les puedo asegurar que las cantidades que surgieron por ahí no son verídicas en absoluto. Solo puedo decir que soy muy feliz aquí y el Bayern siempre fue mi primera opción”, sentenció.

Flick, incómodo

El técnico del Bayern Hansi Flick, tampoco se mostró muy contento por todo el ambiente que se ha generado respecto a las frustradas negociaciones entre el club y jugador, al cual defendió.

“Sinceramente, no me gusta que tengamos que ocuparnos de este asunto en una semana en la que jugamos contra Salzburgo y Dortmund”, explicó Flick. “Me encantaría poder seguir contando con David más allá de la temporada actual. Es clave para el equipo sobre el terreno de juego y fuera también. Es muy querido en el vestuario, en el club y por la afición”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO