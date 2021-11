Las Eliminatorias Qatar 2022 siguen con su desarrollo y la intensidad hace que los jugadores arriesguen mucho a la hora de pelear cada pelota, aunque Jens Hofer no midió su fuerza para mal de su rival en el campo de juego. El defensa de Liechtenstein realizó una entrada con mucha agresividad sobre el alemán Leon Goretzka y le terminó pateando el rostro, un hecho que ha llegado a todas las partes del mundo.

Solo habían transcurrido ocho minutos en el encuentro, cuando el combinado ‘Teutón’ se acercó al arco rival con mucha paciencia, combinando pases en tres cuartos de cancha. De pronto, Jonas Hofmann optó por acortar los caminos y sacó un centro con dirección al punto penal, pese al gran número de defensas rivales.

No obstante, la inferioridad numérica no fue impedimento para que Leon Goretzka fuera a buscar la pelota. El volante del Bayern Munich no tenía la intención de cabecear al arco, sino que deseaba hacer un control, aunque todos sus planes tuvieron que verse cancelados por la irrupción de Jens Hofer.

El zaguero central de Liechtenstein regresó sobre sus pasos de manera desesperada para poder acabar con el peligro que corría su área, pero cometió un error: solo siguió el recorrido del esférico, sin considerar todo lo que ocurría a su alrededor. Debido a ello, elevó peligrosamente la pierna izquierda.

Goretzka recibió el impacto de lleno en el rostro y terminó tendido en el césped, escena que fue vista claramente por la árbitra Ivana Martincic. Sin pensarlo dos veces, la jueza expulsó a Jens Hofer y sancionó un penal para Alemania, que minutos más tarde Ilkay Gündogan se encargó de transformar en gol.

Jens Hofer lamentó la falta que cometió

Luego de realizar la grave infracción, el jugador de Liechtenstein trató de ayudar en todo momento a su colega alemán. Tal como se pudo ver en la transmisión del cotejo, no se despegó de Leon Goretzka hasta que fuera atendido e incluso lo acompañó hacia el borde del campo, con notoria preocupación.

Jens Hofer acompañó a Leon Goretzka todo el tiempo. (Foto: EFE)





