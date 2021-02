No se mueve del club. Al menos por ahora. Justo un día después de que su representante, Mino Raiola, diera algunas pistas sobre el futuro de Erling Haaland, desde el Borussia Dortmund han salido a restarle importancia. Y de la voz del propio director deportivo del BVB, Michael Zorc.

El directivo respondió a lo dicho por el agente del noruego, que había asegurado que hay “un máximo de diez equipos” dispuestos a llevarse al ariete de moda en Europa (cuatro de ellos de Inglaterra).

“Haaland no puede, no quiere y no cambiará de club”, dijo Zorc en declaraciones que recoge el diario alemán ‘Kicker’. El director deportivo, leyenda del Dortmund, eso sí, respeta las palabras de Raiola.

“No me molesta en absoluto. Tampoco creo que hayan causado revuelo. Fueron unas declaraciones completamente normales. No hay mal rollo para nada”, añadió.

Opciones de renovar

“Estamos contentos de tener a Erling aquí, de que haya marcado más en los últimos partidos y haya demostrado su valía para nosotros. Todavía tiene contrato con el BVB hasta 2024”, apuntó Zorc, que es optimista sobre la continuidad de su estrella. “Solo puedo decir que seguimos contando con él. También creo que no se siente incómodo aquí en Dortmund, al contrario”, asegura.

Mientras que sobre el supuesto aviso de Haaland, de marcharse del club si el Dortmund no logra clasificarse a la próxima Champions League, Zorc aclaró que no influiría en nada.

“Asumimos que al final lograremos nuestro objetivo de clasificarnos para la Liga de Campeones. No tengo ninguna duda de esto y pasara lo que pasara, Erling seguiría con nosotros”, aclaró.

El Borussia Dortmund actualmente ocupa la sexta posición en la Bundesliga (fuera de Europa) y el sábado tiene la oportunidad de prolongar la racha de victorias. Haaland, por su cuenta, viene de dos dobletes (ante Schalke y Sevilla) y suma ya 28 goles en 25 partidos.

