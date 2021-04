Se armó la guerra. Alf Inge Haaland, padre del delantero de Borussia Dortmund, y su agente Mino Raiola, fueron vistos en Barcelona el jueves pasado en una reunión que tuvieron con Joan Laporta, presidente del club azulgrana. Ambas personas viajaron hasta tierras españolas para conocer el interés del cuadro culé que tiene como objetivo contar con los servicios del jugador noruego para la próxima temporada.

Ahora, el exfutbolista internacional, Dietmar Hamann, analizó este viaje en una entrevista que tuvo con el medio ‘Sky’ y terminó calificándolo como “una falta de respeto al Borussia Dortmund”.

El alemán aclaró que en el Borussia Dortmund no hay quien ponga orden en este tipo de situaciones, afirmando que el viaje que hizo Raiola y el padre del jugador, atentaron contra el respeto del club. “Esas cosas pasan porque en el Borussia falta liderazgo. No puede ser que el equipo tenga el partido más importante de la temporada y ocurra esto”, mencionó.

Además, el exfutbolista aclaró que el club no sanciona a Haaland por este tipo de acciones porque desean que continúe con ellos para la próxima temporada. “Nadie dice nada para no decepcionar al jugador porque hay miedo de que se vaya a otro club”, lamentó el internacional, quién cuestionó que no es la primera vez que al equipo del Signal Iduna Park le pasa este tipo de situaciones.

“El club debería pensar por qué le pasa eso con cada jugador que destaca”, dijo Hamann, que también criticó el comportamiento del delantero noruego. “Si quiere irse, tienen que dejarle que se vaya. El Borussia pagó mucho por un jugador de 18 años y debería agradecer que pueda seguir jugando allí”, afirmó.

No cabe duda que varios gigantes europeos siguen desde muy de cerca la situación de Erling Haaland en el Borussia Dortmund. Asimismo, el padre del jugador y su agente posiblemente sigan visitando diferentes clubes para analizar sus propuestas. Por el momento, el Barcelona lleva la delantera tras la comunicación directa que tuvieron las partes del jugador con el presidente culé.





