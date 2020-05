No pudo marcar o asistir como sí lo hizo en la fecha anterior, pero lo de Erling Haaland sigue siendo importante para el Borussia Dortmund y no solo en materia táctica, también en cuanto a lo anímico y lo que proyecta para sus compañeros de equipo, que ya empiezan a verlo como un líder, pese a sus cortos 19 años. El delantero noruego tuvo una clara oportunidad el sábado ante el Wolfsburgo que no pudo concretar, pero que dejó al descubierto su rol en el cuadro amarillo.

La jugada concreta fue el primer gol del Dortmund, el de Guerreiro a pase de Hazard. El hermano del jugador del Real Madrid ganó la línea de fondo y sacó un centro al corazón del área, buscando desde luego, a Haaland, quien esperaba listo para anotar, pero entre lo rápido que llegó el balón y la dura marca que tuvo encima, no pudo conectar.

El esférico siguió su camino, y del otro lado apareció el lateral zurdo luso, que sin problemas convirtió el 1-0. Haaland seguía en el piso, producto de la fricción con su defensor, pero lejos de lamentarse o reprocharse, el atacante alzó los brazos y tiró una ‘reverencia’ a su compañero.

Halaand lo tiene claro: el equipo por encima del jugador, incluso por encima de sus cifras o récords personales y ello ya lo empieza a diferenciar de otros ‘killers’, que más allá de buscar el triunfo del equipo, insisten en ser ellos los responsables de inflar las redes. Un instinto ‘natural’ que también tiene el noruego, que muy temprano ha aprendido a ‘sacrificarlo’ en pro de la mejoría del equipo.

Rafael Guerreiro puso el 1-0 Dortmund vs. Wolfsburgo por la Bundesliga (Video: MisMarcadores)

El verdadero valor de Haaland

La cifra que distintos medios habían especulado en cuanto al valor de Erling Haaland ni se acerca a la ‘verdadera’. El jugador de 19 años tiene a toda Europa detrás de él, aunque su hoja de ruta estaría marcada por el camino del Real Madrid.

Sin embargo, en el Bernabéu tendrían realizar un importante esfuerzo económico para satisfacer las pretensiones monetarias del Dortmund, luego de que el diario ‘As’ de España revelara el monto por el cual el noruego saldría: la nada desdeñable cifra de 120 millones de euros.

