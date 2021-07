Los 175 millones de euros que el campeón de Europa puso en la mesa del Borussia Dortmund por Erling Haaland no fueron suficientes para el club alemán. Y no solo porque el monto no alcanzaba las expectativas económicas del cuadro ‘amarillo’, sino porque tendrían un compromiso con el Real Madrid. El Chelsea tendría que lanzar una oferta de otro planeta para romper el supuesto pre acuerdo.

De acuerdo a información que avanza el portal madridista ‘Defensa Central’, Florentino Pérez se ha comunicado directamente con las oficinas del Dortmund, aprovechando la excelente relación que mantiene con los directivos, para saber qué hay detrás del interés que tiene el Chelsea en Haaland.

Y la respuesta que ha obtenido el presidente del Real Madrid, según el citado medio, es la promesa del club ‘borusser’ de no vender al noruego y se ha comprometido con los ‘blancos’ a liberar al delantero el año que viene, cuando la cláusula de salida sea de 75 millones de euros.

El Chelsea, así, se enfrenta a una misión casi imposible. Según el ‘Mirror’, los ‘Blues’ ofrecerían a Tammy Abraham y Callum Hudson-Odoi en la operación como último recurso. Sin embargo, ninguno de ellos quiere salir de Stamford Bridge de cara a la próxima campaña.

La Juventus también entra en carrera

Según el medio italiano ‘La Reppublica’, la Juventus podría asumir sin problemas esos 75 millones de la cláusula de Haaland si se libera de sueldos importantes como los de Cristiano y de Paulo Dybala, quien no termina de asentarse en el equipo.

Además, añade que la Juventus cuenta con un aliado: Mino Raiola, que ha firmado varias operaciones con la Juve y tiene una relación muy estrecha con el vicepresidente Pavel Nedved.

