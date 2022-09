Alemania cayó este viernes 0-1 ante Hungría y encajó la primera derrota de la era del seleccionador Hansi Flick, en un partido en que los húngaros fueron claramente mejores en la primera parte. Hungría mostró prácticamente desde el saque las razones por las que ha sido hasta ahora la sorpresa en su grupo de la Liga de Naciones. Alemania necesitó más de dos minutos desde el inicio para sacar el balón de su propia mitad, y lo hizo con un balón largo de Antonio Rüdiger que no encontró a Serge Gnabry.

Cuando Hungría lograba poner la pelota en la mitad alemana, adelantaba sus líneas para presionar y cuando Alemania lograba salir el retorno húngaro era rápido. Los alemanes no encontraban espacios. Trataban de superar a la defensa húngara con pases al vacío, pero no llegaban.

En el minuto 16, en un saque de esquina, llegó el gol húngaro. Domnique Szoboslai puso el balón a media altura cerca del primer poste, en el vértice del área pequeña, y Adm Szalai lo prolongó de tacón sorprendiendo a Thomas Müller, que lo marcaba, y a Marc André Ter Stegen.

Alemania no llegó a rematar a puerta hasta el minuto 27, con un disparo desviado de Leroy Sané tras un rebote en un saque de esquina. Más tarde, en el minuto 39, un centro de David Raum encontró a Müller, que remató de cabeza a los brazos de Peter Gulacsi.

En la segunda parte Alemania reaccionó. Mejoró en la recuperación de la pelota en la mitad contraria y sus combinaciones se hicieron más precisas y las ocasiones empezaron a llegar.

En el minuto 51, Gulacsi reaccionó con una buena parada de pie ante un remate de Sané tras un buen pase al área de Ilkay Gündogan. En el 57 pudo marcar Werner y en el 60 un remate de Joshua Kimmich salió ligeramente desviado.Hungría no mostró el nivel de la primera parte, pero tuvo sus opciones al contragolpe y en dos oportunidades Ter Stegen tuvo que intervenir ante remates de Adam y de Kleinheisler.

Información de EFE





El nivel de la selección de Alemania fue en crecimiento con la llegada del entrenador Hans-Dieter Flick, quien le dio mayor agresividad ofensiva al equipo. Sin embargo, la participación en la Liga de Naciones no ha sido óptima, dado que le faltó solidez a la escuadra para concretar triunfos.

Durante sus tres primeras presentaciones, ‘Die Mannschaft’ sacó empates 1-1 y complicó sus opciones de avanzar al Final Four. No obstante, solo era cuestión de tiempo para que volvieran a brillar: aplastaron por 5-2 a Italia. Una de las principales figuras del encuentro fue Timo Werner, con un doblete.

Precisamente, el delantero se perfila como titular, a pesar de no atravesar su mejor momento goleador con RB Leipzig (lleva cinco cotejos sin marcar). De la misma forma, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Thomas Müller y Leroy Sané conforman la base de la estrategia del comando técnico.

De su lado, la selección de Hungría ha sorprendido en la UEFA Nations League y podría asegurar su permanencia en la Liga A: solo debe empatar y sacará ventaja sobre Inglaterra, el colista, por los duelos directos. A pesar de que el panorama es favorable para los ‘Magiares’, también existe la posibilidad de acabar en el último lugar.

Debido a estas circunstancias, el entrenador Marco Rossi no descuida ningún detalle y afina su plan para robar puntos en Alemania. En ese sentido, el DT tendrá una sensible baja en su plantel: Roland Sallai se lesionó jugando en Friburgo y quedó fuera de la convocatoria.

Alemania vs. Hungría: historial de partidos

Desde el 2004, los partidos Alemania vs. Hungría se dieron en cinco ocasiones, dejando un balance favorable para ‘Die Mannschaft’: ganaron dos veces y cayeron en una oportunidad. Curiosamente, los dos últimos choques culminaron con empates.

11-06-2022: Hungría 1-1 Alemania - UEFA Nations League

23-06-2021: Alemania 2-2 Hungría - Eurocopa

04-06-2016: Alemania 2-0 Hungría - Amistoso

29-05-2010: Hungría 0-3 Alemania - Amistoso

06-06-2004: Alemania 0-2 Hungría - Amistoso

Alemania vs. Hungría: posibles alineaciones

Alemania: Ter Stegen; Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Havertz, Müller, Sané y Werner.

Hungría: Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Fiola, Nagy, Styles, Kerkes; Szoboszlai, Gazdag y Szalai.





