Bayern Munich vs. Borussia Dortmund se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la jornada 31 de la Bundesliga, este sábado 23 de abril del 2022 desde las 11:30 a.m. (horario peruano) en el estadio Allianz Arena. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión por la señal de ESPN y STAR Plus.

Los ‘Bávaros’ serán campeones del torneo doméstico si le ganan al ‘Vendaval Amarillo’ en esta edición del ‘Klassiker’. En ese caso, el equipo de Julian Nagelsmann sumaría 12 puntos a falta de nueve por disputar y, de esa forma, conquistaría el décimo trofeo consecutivo del certamen.

¿A qué hora juegan Bayern Munich vs. Borussia Dortmund por la Bundesliga?

Perú – 11:30 a.m.

Ecuador – 11:30 a.m.

Colombia – 11:30 a.m.

México – 11:30 a.m.

Chile – 12:30 p.m.

Venezuela – 12:30 p.m.

Bolivia – 12:30 p.m.

Paraguay – 12:30 p.m.

Argentina – 1:30 p.m.

Uruguay – 1:30 p.m.

Brasil – 1:30 p.m.

España – 6:30 p.m.

Otro resultado solo dilatará la casi segura conquista de Bayern. El elenco muniqués sumó 72 unidades por los 63 del ‘BVB’. Hasta cerrar el campeonato, si pierde el clásico, los de Nagelsmann, que confirmó a Robert Lewandowski, puede obtener el trofeo con Mainz, Stuttgart o Wolfsburgo.

De su lado, Borussia Dortmund, en el que sería el último clásico de Erling Haaland, reportó una larga lista de lesionados. Mats Hummels Donyell Malen, Mahmoud Dahoud, Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Giovanni Reyna, Gregor Kobel y Axel Witsel no están disponibles.

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund: canal de transmisión

Para ver el partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund por Bundesliga hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar LaLiga. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol español vía ESPN.

¿Dónde verlo Bayern Munich vs. Borussia Dortmund por la Bundesliga?

Para ver la transmisión online del partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus; de otro lado, si vives en Latinoamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus.

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund: posibles alineaciones del partido

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

Borussia Dortmund: Hitz; Pongracic, Akanji, Zagadou; Wolf, Bellingham, Can, Guerreiro; Brandt, Reus; Haaland.

¿Dónde juegan Bayern Munich vs. Borussia Dortmund por la Bundesliga?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.