El fútbol en el máximo nivel puede resultar realmente estresante y perjudicial para la salud mental. Los deportistas deben prepararse mentalmente para enfrentar la ola de buenos y malos momentos que enfrentarán al entrar al profesionalismo. Algunos no están listos. Este es el caso de Chinedu Ede.

El alemán logró ser parte de la Selección Alemana Sub 21, compartiendo equipo con Manuel Neuer, Mezut Ozil y Matt Hummels; sin embargo, decidió retirarse y empezar una carrera musical como rapero.

Recientemente reveló el videocilp de ‘Reflexión’ su último video músical, en el que repasa su vida deportiva. Se convirtió en viral en Facebook rápidamente al mostrar que odia el fútbol y que estuvo cerca de las drogas.

“Empecé en el fútbol porque era divertido. Pero es una industria que solo quiere robots. Y robots que digan una y otra vez lo mismo”, explica en conversación con ‘T-Online’.

“Aquello no me gustaba. El 99% de los jugadores que hablan del negocio son cambiados por otro con rapidez. No hay dinero en el mundo que no justifique ser tú mismo”, profundizó.

En relación a las drogas, Chinedu Ede confesó que en la canción hay un doble juego con los analgésicos y los calmantes, pero tampoco negó por completo haberlas consumido.

“Así es como se entiende. Pierdes el contacto con la realidad y buscas corregirlo, así que es como una medicina. Luego, al jugar, está el efecto residual o la resaca de las drogas. Eso sí, también me refiero al hecho de tener que jugar con analgésicos constantemente”, aclaró el exjugador.

Chinedu Ede pasó por el Hertha Berlin, el Duisburg, el Union Berlin, el Mainz 05, el Kaiserslautern, el Anorthosis, el Twente, el Bangkok United y se retiró en el Altglienicke.

“Cuando sufres una lesión, te animan a empezar a entrenar de nuevo antes de lo que realmente es bueno para tu cuerpo”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

PSG es declarado campeón de la Ligue 1 tras final anticipada de la temporada

PSG es declarado campeón de la Ligue 1 tras final anticipada de la temporada