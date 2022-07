Robert Lewandowski no ha dejado de sonar con fuerza como próximo jugador del Fútbol Club Barcelona. En la plana mayor del cuadro azulgrana estiman que el polaco es el delantero ideal para empoderar la plantilla. No obstante, siguen sin llegar a un acuerdo con el Bayern Munich y todo pasa por el dinero. Mientras los culés proponen un pago de 40 millones de euros más algunas variables, los bávaros piden 50 ‘kilos’ libres de polvo y paja y en efectivo. En Allianz Arena no quieren saber nada de amortizaciones para el futuro pues creen que el club de LaLiga Santander no le queda mucho tiempo de existencia.

Así lo ha revelado este miércoles el periodista alemán Raphael Honigstein, de medios de comunicación como Spiegel o de The Athletic, que asegura, fiándose en fuentes cercanas a la cúpula del Bayern Munich, que los altos mandos creen que la crisis financiera del club español terminará en una liquidación absoluta.

“El Bayern de Múnich le ha dicho al FC Barcelona que no quiere cuotas en ningún acuerdo por Robert Lewandowski y que quiere todo el dinero por adelantado en efectivo porque el Bayern cree que Barça no existirá dentro de uno o dos años”, ha explicado Honigstein en declaraciones a ‘Football TaIk’.

Las revelaciones de la citada fuente van en línea a las críticas que hace algunas semanas hizo Uli Hoeness, exjugador y expresidente del Bayern. El hoy presidente de honor de la entidad no entendía que un club lleno de deudas como el Barcelona hiciera el intento de fichar a un clase mundial como Lewandowski.

“El Barcelona quiere contratar a Lewandowski cuando tenía una deuda de 1.300 millones de euros hace seis meses. En Alemania estarían en bancarrota desde hace mucho tiempo. El juez de quiebras está en su puerta y le están haciendo una oferta millonaria a un jugador del Bayern”, dijo Hoeness.





¿Cuántos goles tiene Robert Lewandowski en su carrera?





Lewandowski es uno de los mejores delanteros y lo ha demostrado desde los inicios de su carrera en Polonia. Solo jugando en su país, llegó a marcar 79 goles en 145 partidos. Semejantes cifras le sirvieron para dar el gran salto en la temporada 2010-11 al Borussia Dortmund de la Bundesliga, donde fue una verdadera ‘máquina’.

En el cuadro de la cuenca del Ruhr anotó, en cuatro temporadas y entre todas las competiciones, un total de 103 goles en 187 partidos. Desde que juega en el Bayern Munich, campaña 2014-15, ya ha marcado 344 veces. En total, las estadísticas muestra que Lewandowski ha anotado 534 goles en toda su carrera como futbolista.





