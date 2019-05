Está decidido: James Rodríguez no seguirá en el Bayern Munich y ya encontraron un reemplazo

James Rodríguez tiene las horas contadas en Bayern Munich. El colombiano no tiene espacio en el plantel de Kovac que lo piensa regresa al Real Madrid en verano. No están contentos con su irregularidad, por lo que ya piensan en opciones para reemplazarlo. El gran candidato es Paulo Dybala.

Según 'Corriere dello Sport', el argentino se acerca a las cifras que maneja el equipo 'bávaro'. Según el medio italiano ya realizaron los primeros contactos con la Juventus para realizar el traspaso del volante. La cifra rondaría los 80 millones de euros.

Los rumores salen a la luz en un contexto en el que se describe a la 'Joya' molesta e incómoda con su momento en Turín, esto sería aprovechado por el Bayern para convencer a Paulo. Incluso ya lo explicaron que puede ser el sustituto de James.

Juventus está dispuesta a dejarlo ir; sin embargo, la cifra que desean se acerca a los 100 millones, por lo que los 20 de diferencia tendrán que ser conversados para llegar a un acuerdo intermedio entre ambos clubes.

Hace unos días, el propio Gustavo Dybala, hermano y agente del '10' de la Juventus , adelantó que su representado está dispuesto a salir de Turín por los problemas que la llegada de Cristiano Ronaldo ha representado para el vestuario.



"Fuera del campo no hay problemas con Cristiano Ronaldo. Los problemas están dentro: no puedes contra él, y Paulo es joven. Estaba muy cómodo en Italia, ahora ya no. Muchos jugadores están infelices, no solo Paulo. No será el único que se va a ir’", dijo el hermano de ‘la Joya’ a a 'Radio Impacto Cordoba'..



