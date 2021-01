Ojo por ojo, diente por diente. Si bien prácticamente el Bayern Munich ya no tiene nada que ver con David Alaba, que ya es libre de negociar su contrato que acaba en junio y no renovará con los alemanes, el club ‘bávaro’ sí hará negociaciones con el Real Madrid pero no por el defensor austriaco, sino para tapar el hueco que dejará precisamente el central. El campeón europeo quiere al cuarto central de Zidane.

Según informa ‘Goal’, el Bayern ha preguntado por Eder Militao, el brasileño que llegó por 50 millones de euros al Madrid en el 2019 procedente del Porto, pero que ha dio perdiendo espacio de tal manera y a tal nivel que hoy por hoy, está por detrás de Nacho.

El defensa de 22 años apenas ha participado en tres encuentros en la presente temporada y como sucediera con Luka Jovic, el Madrid podría darle salida al brasileño.

Alaba saldrá dentro de poco del Bayern como agente libre y todo parece indicar que rumbo al Madrid, por lo que el cuadro teutón le está buscando un recambio. Y mientras que la opción de Sergio Ramos sigue en el aire, Militao asoma como una interesante opción.

Juventus y Liverpool también lo quieren

Tanto la Juventus como el Liverpool tendrán que competir contra el Bayern Munich para fichar a Militao. El jugador brasileño tiene mercado en la Premier, donde también está José Mourinho pujando por él.

Por todo ello, lo que más le interesa al Madrid es recuperar parte del dinero invertido en el defensa, cosa complicada porque apenas ha jugado.

