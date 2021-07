Directo y claro. Si hay modelos en el mercado de fichajes muy marcados en cuanto a su accionar, esos son los del Borussia Dortmund y el PSG. El equipo alemán se ha caracterizado por captar a las jóvenes promesas, potenciarlas y luego buscar sus traspasos. Mientras que el cuadro parisino avanza según su músculo económico.

Y la mejor prueba de esos modelos son sus actuales figuras. El Dortmund se llevó a un joven emergente llamado Erling Haaland que hoy quiere media Europa; o la reciente venta de Jadon Sancho al Manchester United. El PSG, por su parte, tiene los dos mayores traspasos de la historia del fútbol (Neymar y Mbappé, 222 y 180 millones respectivamente).

Respecto a esta manera de afrontar la ventana de traspasos, Hans-Joachim Watze, presidente ‘borusser’, cargó contra el poderío económico de los parisino en una entrevista en ‘Sky Sports Germany’.

“¿Las posibilidades financieras del PSG? No estoy celoso. No me gustaría tener que saludar al Emir de Qatar cada dos semanas. Mejor así. Tan pronto como los estados desempeñan un papel, tienen opciones de controlar ciertas cosas”, ha respondido Watzke a la citada cuestión.

Sobre el Fair Play Financiero

La UEFA ha decidido revisar el Fair Play Financiero, la medida que apareció en el 2011 para controlar los dispendios excesivos, algo que beneficiaría directamente a clubes como el PSG o el Manchester City. A esta opción, Watze se alineó con el Bayern Munich, que se ha mostrado contraria a la medida de Ceferin.

“Aquí estoy de acuerdo con el Bayern: los clubes alemanes debemos tomar una postura firme cuando se trata de relajar las reglas del FFP (Financial Fair Play), o incluso suspenderlas por completo. Tenemos que ir contra esto con todo lo que tengamos a nuestra disposición”, dijo el mandamás del cuadro alemán.

