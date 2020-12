Se aleja de Alemania. Erling Haaland fue uno de los jugadores que mejor desempeño tuvo en los últimos meses en Alemania, defendiendo los colores de Borussia Dortmund. Esto hizo que despierte el interés de Real Madrid por llevarlo a sus filas.

Su presente no solo es admirado por el club español, sino por una leyenda del fútbol alemán como Lothar Matthaus, quien considera que el delantero noruego está capacitado para dar el siguiente salto en su carrera futbolística.

“Erling Haaland está listo para dejar el Borussia Dortmund. Esta positividad que irradia, la transfiere al equipo. Por eso creo que ya no jugará en Alemania y dará el siguiente paso. Estamos orgullosos de tenerlo en la Bundesliga. El club tiene que estar contento de haberlo conseguido porque es un delantero que encaja en una institución con tantas emociones”, sostuvo el exjugador alemán en la web oficial de la Bundesliga.

Por otro lado, Matthaus comparó al delantero del Dortmund con el polaco Lewandowski, quien también hizo historia en la Bundesliga y en el mundo, pero con el cuadro de Munich.

“Erling Haaland es considerado en Borussia Dortmund como Robert Lewandowski en el Bayern. Como delantero no solo es responsable de los goles, sino que también se encarga de arrastrar al equipo con él. Es un líder a los 20 años”, finalizó.

Los premios no dejan de llegarle a Erling Haaland

Erling Haaland fue premiado con el Golden Boy 2020, designación entregada al mejor jugador joven del año; sin embargo, no fue el único trofeo que colocará en su vitrina luego de recibir el Balón de Oro noruego. El jugador del Borussia Dortmund fue premiado como el mejor de Noruega, a pesar que no hacía falta la confirmación. Martín Odegaard, quien fue premiado por lo que hizo en el 2019, no tuvo el mejor desempeño en la Real Sociedad.

