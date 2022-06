Barcelona tiene como objetivo, para la próxima temporada, la inclusión de Robert Lewandowski. Xavi Hernández le dejó claro a la directiva, liderada por Joan Laporta, que el polaco es el ‘9′ que tanto necesita para pelear LaLiga y la Champions League. Los directivos están haciendo todo lo posible para conseguirlo; sin embargo, Bayern Munich pone más de una traba.

Uli Hoeneb, presidente de honor del cuadro ‘bávaro’, conversó con la prensa esta semana y brindó su opinión sobre la posible llegada del polaco a la ‘Ciudad Condal’. El mandatario le envió un claro mensaje al equipo azulgrana.

“No sé nada de una nueva oferta. Pero tal como están las cosas en Múnich, lo que he oído es que el Barcelona debería ahorrarse el esfuerzo de hacer otra oferta”, manifestó el exfutbolista, en diálogo con Sky Sports.

El presidente continuó ‘disparando’ contra los españoles: “Está claro que son artistas financieros que, a pesar de una carga de deuda tan pesada, todavía pueden encontrar un banco que les dé dinero para pagar tales cosas. Para ser honesto, no puedo imaginarlo muy bien”.

“Yo no tomo las decisiones. Pero las declaraciones del Bayern fueron claras. Dicen que Robert debería cumplir su contrato en Múnich. No me imagino que haya una cantidad de dinero que les haga cambiar de opinión”, finalizó Uli.

Lewandowski tiene contrato con los alemanes hasta junio del 2023 y la intención del equipo es que continúe. Por su parte, en Barza volverá a enviar una propuesta por el futbolista de 33 años con la esperanza de que esta vez sí sea tomada en cuenta por los ‘bávaros’.

Bayern dejó claro que espera que Barcelona ofrezca 50 millones de euros por Robert. Esta es una importante suma para los culés en la complicada situación económica en la que se encuentran. En los próximos días habrá novedades.





