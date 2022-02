Niklas Süle es uno de los jugadores que promete ser protagonista de un ‘culebrón’ en el próximo mercado de fichajes de verano. El defensor alemán ha decidido no seguir jugando en Bayern Munich, por lo que será agente libre desde el 1 de julio. En esa línea, son varios los grandes clubes que se han interesado en sus servicios. Real Madrid, FC Barcelona y Chelsea lo quieren en sus plantillas y si bien no es público, el central ya ha decidido dónde seguirá su carrera. Según ha revelado su agente Volker Struth, ya no hay marcha atrás. ‘Nik’ ha elegido a su próximo equipo.

“Ya hemos decidido cuál será su club. El jugador ha tomado una decisión y me sorprendería que cambiara de opinión”, ha dicho el representante de Süle en declaraciones al medio alemán Sport1. Asimismo, dio detalles de cómo el alemán decidió no seguir más en el Bayern Munich.

“Nunca llegamos a negociar la renovación con el Bayern. Solo hubo un acercamiento verbal. Nos vimos, hablamos sobre ello y yo comenté que el jugador estaba decidiendo si quería renovar o no. No era una cuestión de dinero”, comentó Struth.

“Pactamos hablar de nuevo en enero. Niklas pasó la Navidad con su familia, me llamó y me dijo: ‘No quiero esto más (el Bayern). No quiero que te reúnas para mi renovación”, añadió el agente del zaguero alemán de 26 años.

El agente de Süle descartó que el jugador no siga en el Bayern Munich por cuestiones de dinero. Sin embargo, prensa alemana ha informado que la oferta del campeón de la Bundesliga era menos de 10 millones de euros por temporada, algo que lo decepcionó.

Según el portal Transfermarkt, sitio especializados en tasaciones de futbolistas, Niklas Süle está valorizado en 35 millones de euros. El internacional con Alemania tiene la capacidad de jugar como defensor central y lateral por la derecha. Un crack completo para los intereses del Madrid, Barça o Chelsea.





