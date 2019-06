¿Se marchará del conjunto blanco? Bayern de Múnich le habría pedido al Real Madrid la cesión de Gareth Bale

Gareth Bale no la pasa muy bien en Real Madrid y estaría a punto de dejar el equipo. Principalmente por dos razones: porque Zinedine Zidane no lo tiene muy en cuenta a la hora de arma su once titular y por su alto salario, que inflaría las cuentas del conjunto madridense si lo siguen manteniendo sin jugar.

Parecía que el futbolista galés se iba a ir al Manchester United o al Tottenham, pero las propuestas se cayeron debido al elevado sueldo que cobra. Podría continuar en Real Madrid, pero sería muy riesgoso para él estando Zidane en el banco.

Sin embargo, una luz de esperanza acaba de caer sobre Bale. De acuerdo al diario británico 'The Sun', el Bayern Múnich estaría interesado en negociar con el club blanco para tener entre sus filas al galés, tal como lo hizo con el colombiano James Rodríguez.

El equipo campeón de la Bundesliga le habría pedido al Madrid la cesión de Bale para la próxima temporada. La intención es clara: ocupar los espacios vacíos que han dejado Arjen Robben y Franck Ribery en el conjunto alemán. Esto beneficiaría en gran medida a Bale, pues tendría bastantes posibilidades de ser titular.

