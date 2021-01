Solo necesitaba confianza y Zidane no se la dio. Luka Jovic, delantero cedido por el Real Madrid a Eintracht Frankfurt hasta final de temporada, ha anotado este domingo su primer gol desde su regreso a la Bundesliga. La víctima del crack serbio ha sido el Schalke 04 en el marco de la fecha 16 del campeonato alemán.

Jovic arrancó como suplente en el Deutsche Bank Park de Frankfurt, pero ante la necesidad de destrabar el partido, el técnico de las ‘Águilas’, Adi Hutter, le dio la confianza que Zidane no se atrevía. Así, el serbio ingresaba a los 62′ para aportar en el marcador.

Con solo 10 minutos en cancha, Jovic aprovechó un gran centro de Filip Kostic para marcar el 2-1 de Eintracht Frankfurt sobre los ‘Mineros’. Y como no hay primera sin segunda, el serbio volvió a aparecer en los descuentos del partido para decretar la victoria de los suyos por 3-1.

De esta forma, Luka Jovic regresa al club en el que fue feliz y despuntó en la búsqueda de recuperar el delantero letal que era antes de firmar por el Real Madrid y protagonizar un año y medio de falta de adaptación, lesiones, polémicas y ausencia de goles.

Eintracht Frankfurt celebra el doblete de Jovic.

“Llegó como un delantero que marcaba muchos goles, pretendemos sólo eso y es lo que queremos de él. No ha tenido mucha suerte, ha tenido dificultades de adaptación, se ha lesionado, muchas cosas que a su edad no es fácil. Tiene que aprender con la experiencia y lo va a hacer porque cualidades las tenía y las va a tener, no tengo duda”, manifestó Zidane la última vez que habló del serbio.

Su valor se desplomó y en verano pidió al club que le dejasen salir al Eintracht de Frankfurt para recuperar la felicidad. El club alemán intentó la cesión sin asumir ni la mitad de la ficha del jugador y la operación no se cerró. El Real Madrid permitió la salida a la Roma de Borja Mayoral y Jovic se quedó a desgana.

Ningún intento de Zidane con el delantero tuvo éxito y acabó dándole por imposible. Solo cinco partidos en la presente temporada, ningún gol. Tres de titular y sus tres últimas apariciones en derrotas del Real Madrid ante Cádiz, Shakhtar y Valencia. Ni un solo minuto desde el 8 de noviembre en Mestalla cuando saltaba al césped con todo perdido en la recta final. El adiós de Jovic era cuestión de tiempo y llega en el mercado invernal, cedido hasta final de temporada y sin opción de compra, en un regreso al origen en busca de la revalorización.

