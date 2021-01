Mientras el Real Madrid sufre por haber perdido dos títulos una semana (Supercopa de España y Copa del Rey), Luka Jovic, el delantero que no gusta a Zidane, sigue en racha en la Bundesliga. Esta vez, el joven atacante serbio ha marcado en la victoria por 5-1 del Eintracht Frankfurt sobre Arminia Bielefeld por la fecha 18 de la Bundesliga.

Como la semana pasada ante Schalke, Luka Jovic arrancó como suplente en el equipo de Adi Hutter. El jugador cedido por el Real Madrid hasta final de temporada saltó al campo a los 66 minutos y marcó de nuevo a los 75 para poner la guinda al pastel.

Con este nuevo gol, Luka Jovic ha llegado a los tres tantos en la presente temporada de la Bundesliga. En menos de una semana, ya ha superado todos los goles que hizo con la camiseta del Real Madrid.

De esta forma, Luka Jovic brilla en el club en el que fue feliz y despuntó en la búsqueda de recuperar el delantero letal que era antes de firmar por el Real Madrid y protagonizar un año y medio de falta de adaptación, lesiones, polémicas y ausencia de goles.

“Llegó como un delantero que marcaba muchos goles, pretendemos sólo eso y es lo que queremos de él. No ha tenido mucha suerte, ha tenido dificultades de adaptación, se ha lesionado, muchas cosas que a su edad no es fácil. Tiene que aprender con la experiencia y lo va a hacer porque cualidades las tenía y las va a tener, no tengo duda”, manifestó Zidane la última vez que habló del serbio.

Su valor se desplomó y en verano pidió al club que le dejasen salir al Eintracht de Frankfurt para recuperar la felicidad. El club alemán intentó la cesión sin asumir ni la mitad de la ficha del jugador y la operación no se cerró. El Real Madrid permitió la salida a la Roma de Borja Mayoral y Jovic se quedó a desgana.

Ningún intento de Zidane con el delantero tuvo éxito y acabó dándole por imposible. Solo cinco partidos en la presente temporada, ningún gol. Tres de titular y sus tres últimas apariciones en derrotas del Real Madrid ante Cádiz, Shakhtar y Valencia. Ni un solo minuto desde el 8 de noviembre en Mestalla cuando saltaba al césped con todo perdido en la recta final. El adiós de Jovic era cuestión de tiempo y llega en el mercado invernal, cedido hasta final de temporada y sin opción de compra, en un regreso al origen en busca de la revalorización.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO