Rafael Santos Borré Maury quiere demostrarle al Eintracht Frankfurt, desde el inicio, que su contratación para la temporada 2021-22 de la Bundesliga fue un gran acierto. Y qué mejor que hacerlo con un bonito gol en la victoria de los teutones sobre el Saint-Etienne (2-1) en amistoso de pretemporada. El colombiano arrancó ante los franceses como titular y dejó huella con una anotación de penal.

Cuando corrían apenas los 12 minutos del encuentro, Christopher Lenz anotó el 1-0 para las ‘Águilas’ tras una jugada en la que participó Borré. La superioridad de los alemanes fue tan evidente que el segundo gol de la tarde no demoró en caer. Esta vez, fue obra completa del colombiano.

A poco para el final del primer tiempo, el árbitro cobró un penal a favor del Eintracht Frankfurt. Como en sus mejores días en River Plate, llenó de seguridad, Santos Borré sacó un gran remate que terminó besando las redes del portero Etienne Green.

De esta forma, el delantero colombiano empieza a destacar en el Eintracht, club del que se siente muy orgulloso de haber llegado tras conquistar el éxito en River Plate.

“Lo que me llevó a llegar fue la calidad humana que me mostraron, su interés por mí. Vi la historia, la hinchada y el estadio que tiene el club. Siempre he visto que es un equipo familiar en el que se consiguen los objetivos unidos, para mí es fundamental tener ese grupo de trabajo”, dijo el ‘cafetero’ en conferencia de prensa.

Borré, que según el portal ‘Transfermarkt’ tiene un valor de 17 millones de euros, llegó al Frankfurt en condición de jugador libre tras no haber renovado con River.

Recordemos que Eintracht Frankfurt tendrá un duro debut en la liga alemana el 14 de agosto cuando visite a Borussia Dortmund, uno de los favoritos a pelearle el título de la Bundesliga al siempre poderoso Bayern Munich.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO