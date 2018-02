James Rodríguez busca interactuar con sus fanáticos no solo cuando sale de los estadios firmando autógrafos, sino también también a través de Instagram. El volante del Bayern Munich, en esa red social, tiene más de 34 millones de seguidores.

Precisamente, el ex Real Madrid, Porto y AS Mónaco de Francia se volvió viral por una imagen que subió con su hija Salomé, fruto de su relación con su ex pareja Daniela Ospina.

"#ILoveHerSoMuch (la amo demasiado)", fue lo que puso James Rodríguez, junto a una imagen de su hija en brazos. La foto rápidamente ganó más de un millón de 'me gusta' en Instagram y también fue comentada por sus cientos de fanáticos.

De otro lado, luego de ganarle al Schalke 04 el pasado sábado por la Bundesliga, los dirigidos por Jupp Heynckes se mantienen en la cima del torneo local, ahora con 56 puntos. Su más cercano perseguidor, RB Leipzig, tiene 18 unidades menos.